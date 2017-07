Odkryto ptaka sprzed 62 mln lat

Nowo odkryte skamieniałości niewielkiego ptaka, który żył 62 mln lata temu potwierdzają, że zwierzęta te ewoluowały tuż po uderzeniu asteroidy, która doprowadziła do wyginięcia dinozaurów.

Zdjęcie Wizja artystyczna Tsidiiyazhi abini /materiały prasowe

To ważne odkrycie dla paleontologów, gdyż skamieniałości ptaków z tego okresu są bardzo rzadkie. Analiza sugeruje, że przodkowie współczesnych patków - od sów po dzięcioły - pojawiły się w ciągu 4 mln lat od uderzenia asteroidy, która doprowadziła do wyginięcia dinozaurów.



Podobnie jak ssaki, ptaki, które przetrwały niekorzystny okres geologiczny, mogły rozwijać się i różnicować, aby w końcu stać się jedną z najpowszechniejszych grup zwierząt na naszej planecie. Najnowsze badania wskazują, że w ciągu 4 lat od wyginięcia dinozaurów pojawiło się aż 10 głównych grup ptaków.



Dr Daniel Ksepka z Muzeum Bruce'a w Greenwich powiedział, że Tsidiiyazhi abini był wyjątkowym ptakiem z kilku powodów.



- Jest bardzo stary, bardzo mały i miał małe nogi. Wiek skamieniałości wynosi 62,5 mln lat, a to tylko mrugnięcie oka po uderzeniu asteroidy, która doprowadziła do wymarcia dinozaurów - powiedział dr Ksepka.



Nieliczne dowody pod postacią DNA sugerują, że ptaki rozwinęły się nagle po uderzeniu asteroidy 66 mln lat temu, które doprowadziło do wyginięcia większości zwierząt lądowych, w tym latających gadów, dinozaurów i prymitywnych ptaków. Skamieniałości ptaków z tamtej epoki są bardzo rzadkie, ponieważ ich kości są małe i delikatne. Z tego powodu, naukowcy nie mieli pewności, jak powstały i zróżnicowały się współczesne ptaki. Odkrycie Tsidiiyazhi abini może być źródłem nowych dowodów.



Tsidiiyazhi abini został odnaleziony w skałach liczących 62,5 mln lat w Nowym Meksyku. Dzisiaj na świecie żyje ponad 10 000 gatunków ptaków.