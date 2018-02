Odkryto ogoniastego przodka pająków sprzed 100 mln lat

Niezwykły organizm uwięziony w bursztynie od 100 mln lat rzuca nowe światło na pochodzenie pająków. W przeciwieństwie do współczesnych pajęczaków, zwierzę było obdarzone ogonem.

Zdjęcie Chimerarachne yingi /materiały prasowe

Odnaleziony organizm należy do grupy pajęczaków, które są spokrewnione z dzisiejszymi pająkami. Naukowcy twierdzą, że są szanse, by zwierzę nadal żyło w lasach tropikalnych południowo-wschodniej Azji.

- Brak stałego siedliska i niewielkie rozmiary zwierzęcia sprawiają, że potomkowie ogoniastych pajęczaków wciąż mogą występować w Birmie, gdzie znaleziono skamieliny. Nie namierzyliśmy ich, ale niektóre azjatyckie lasy nie zostały w ogóle zbadane - powiedział dr Paul Selden z Uniwersytetu w Kansas.



Nowo odkryty pajęczak został nazwany Chimerarachne yingi po mitycznej Chimerze, potworowi, który miał części ciała wielu różnych zwierząt. Odkrycie datuje się na kredę, kiedy to po Ziemi stąpały dinozaury. Pajęczaka charakteryzuje niezwykła mieszanka cech starożytnych i współczesnych.



- Od dekady wiemy, że pająki wyewoluowały z pajęczaków, które miały ogony ponad 315 mln lat temu. Nie znaleźliśmy do tej pory żadnych skamielin, więc to odkrycie było prawdziwą niespodzianką - powiedział dr Russell Garwood z Uniwersytetu w Manchesterze, współautor badań.

Znaleziono cztery okazy malutkiego pajęczaka, który prawdopodobnie żył na drzewach lub w ich okolicach (być może pod korą lub w mchu). Mógł wytwarzać jedwab, ale prawdopodobnie nie tkał rozbudowanych pajęczyn. Nie wiadomo, do czego zwierzęciu był potrzebny ogon. Nie ma także żadnych informacji o jadowitości pająka.



Niezwykłe skamieniałości odnalezione w Birmie mogą okazać się kluczowe w rozszyfrowywaniu zagadki ewolucji pająków i spokrewnionych z nimi grup.