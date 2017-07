Odkryto nowy gatunek samogłowa - może ważyć nawet dwie tony

Naukowcy potrzebowali czterech lat, aby znaleźć nowy gatunek największej ryby kostnoszkieletowej na świecie. Niektóre okazy samogłowów mogą ważyć nawet dwie tony!

National Geographic donosi, że naukowcy odkryli nową gigantyczną rybę - nieznany wcześniej gatunek samogłowa. Jest to pierwszy nowy gatunek samogłowa od 125 lat. Badacze z australijskiego Uniwersytetu Murdoch poddali analizie DNA ponad 150 próbek samogłowów i doszli do wniosku, że kiedyś istniały cztery odrębne gatunki tych ryb. Wcześniej sklasyfikowano jedynie trzy.



Naukowcy dysponowali jedynie DNA tajemniczego gatunku, nie widzieli go jednak wcześniej na żywo. Wreszcie to się udało. Nowy gatunek samogłowa nazywa się Mola tecta, a nazwa gatunkowa wywodzi się z łacińskiego słowa "ukryte".



Biologia nowo odkrytego gatunku samogłowa różni się od innych ryb. Przedstawiciele Mola tecta zostali zauważeni w wielu miejscach półkuli południowej, w tym przy brzegach Tasmanii, południowego Chile i Afryki Południowej. Gatunek ten wybiera zimne wody do życia.

Nowe odkrycie oznacza, że najdziwniejsza i najbardziej zagadkowa rodzina ryb jest jeszcze większa.