Odkryto nowego dinozaura z pięknym pióropuszem na głowie

Naukowcy odkryli dinozaura z pięknym, tęczowym upierzeniem na głowie.

Zdjęcie Caihong juji /materiały prasowe

Caihong juji, co w języku mandaryńskim oznacza "tęczę z dużym grzebieniem", żył 161 mln lat temu w okresie jurajskim, a jego szczątki znaleziono w północno-wschodnich Chinach. Był wielkości kaczki i miał na głowie kościsty grzebień.



- Kiedy patrzysz na zapis kopalny, zwykle widzisz jedynie twarde części ciała, takie jak kości. Czasami można trafić na miękkie fragmenty, takie jak pióra, które są dobrze zachowane. Byliśmy podekscytowani, gdy zdaliśmy sobie sprawę z poziomu szczegółowości, jaki mogliśmy zobaczyć na jego piórach - powiedział Chad Eliason, jeden z autorów badania.



Badając pióra pod mikroskopem, naukowcy byli w stanie zobaczyć część melanosomów (komórek barwnikowych) zawierających pigment. To wystarczyło, aby odkryć kolor piór stworzenia.



Caihong juji był najbardziej podobny do współczesnych kolibrów, z mieszaniną niebieskich, zielonych i żółto-pomarańczowych piór zdobiących jego głowę. Caihong juji był nielotem, więc prawdopodobnie używał kolorowych piór do wabienia partnerów.



Naukowcy stwierdzili, że Caihong juji ma czaszkę jak welociraptor, ale ciało podobne do ptaków. To wskazuje na zjawisko zwane ewolucją mozaikową - gdy różne cechy wykształcają się osobno.