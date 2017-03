Odkryto najstarsze rośliny na Ziemi - liczą 1,6 mld lat

Pierwsze rośliny mogły pojawić się na Ziemi setki milionów lat wcześniej, niż dotychczas sądziliśmy. Naukowcy odkryli skamieniałości roślin przypominających czerwone algi, które żyły 1,6 mld lat temu w płytkich morzach.

Zdjęcie Nowo odkryte struktury przypominające algi /fot. Stefan Bengston /materiały prasowe

Odkrycie starożytnych kamieni z Indii może wywrócić do góry nogami idee początków życia na naszej planecie. Uczeni zidentyfikowali częśći chloroplastów prehistorycznych roślin, czyli struktur komórkowych biorących udział w fotosyntezie.



- Odkryliśmy najstarsze rośliny kopalne, które miały postać czerwonych alg. Pokazują nam one, że życie w zaawansowanej postaci eukariontów było obecne na Ziemi znacznie wcześniej, niż do tej pory myśleliśmy - powiedziała Therese Sallstedt ze Szwedzkiego Muzeum Historii Naturalnej, jedna z autorek odkrycia.



Najstarsze znane nam ślady życia na Ziemi pochodzą sprzed 3,5 mld lat. Organizmy żywe najpierw miały postać prostych, jednokomórkowców, które następnie przekształciły się w większe organizmy eukariotyczne, które rozdzieliły się na zwierzęta i rośliny.



- Nie możemy być 100-procentowo pewni, że odkryty materiał ma pochodzenie prehistoryczne, ponieważ nie odkryliśmy żadnego DNA, ale organizmy mają morfologię i strukturę typową dla czerwonych alg - powiedział Stefan Bengston ze Szwedzkiego Muzeum Historii Naturalnej.



Najstarsze znane do tej pory czerwone algi liczyły 1,2 mld lat. Indyjskie skamieniałości są 400 mln lat starsze, co sugeruje, że gałęzie życia zaczęły się wyodrębniać wcześniej niż dotychczas sądzono.



Badania zostały opublikowane w "PLOS Biology".