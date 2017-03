Odkryto najstarsze krokodyle jaja

W skałach na zachodzie Portugalii naukowcy znaleźli najstarsze krokodyle jaja. Liczą one 152 mln lat.

Zdjęcie Krokodyle jaja odnalezione w Portugalii /materiały prasowe

Warunki na Ziemi zmieniły się nie do poznania, ale krokodyle zamieszkują ją od 200 mln lat. Znajdywane w różnych rejonach świata skamieniałości pozwalają stopniowo odkrywać tajemnice krokodyli, ale wiele z nich jest często popękanych i rozdrobnionych. Jaja odnalezione w Portugalii są w tak dobrym stanie, że umożliwiają wgląd w matkę, która je zniosła.



- Odnalezione jaja są najstarszymi znanymi do tej pory, bo pochodzą z późnej jury. To odkrycie poszerza naszą wiedzę o tym typie jaj o ok. 40 mln lat - powiedział Joao Russo z Universidade Nova de Lisboa, jeden z autorów odkrycia.



Jaja zostały zniesione przez przedstawicieli grupy o nazwie krokodylomorfy. W oparciu o wielkość jaj, naukowcy szacują, że musiały mieć one ok. 2 m długości. Krokodylomorfy były bliskimi krewnymi "prawdziwych", współczesnych krokodyli. Jaja krokodyli nieznacznie zmieniły swój kształt w ciągu ostatnich 150 lat.



Jaja były odnajdywane na przestrzeni kilku lat podczas wykopalisk w gnieździe dinozaura prowadzonych w pobliżu wsi Lourinha, na północ od Lizbony. Nie wiadomo, dlaczego krokodyle jaja zostały odnalezione w gnieździe dinozaura.