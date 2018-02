​W Egipcie odkryto najbardziej kompletny szkielet afrykańskiego dinozaura z późnej kredy. Może on pomóc znaleźć związek między dinozaurami z Europy i Afryki.

Zdjęcie Takie dinozaury kiedyś żyły w Afryce /materiały prasowe

Nowo odkryty dinozaur został nazwany Mansourasaurus shahinae i należy do rodziny zauropodów znanych jako tytanozaury. Chociaż obejmuje ona naprawdę ogromne osobniki (jak Dreadnoughtus czy Argentinosaurus), nowo odkryty afrykański kuzyn był znacznie mniejszy. Rozmiarem i masą był zbliżony do afrykańskiego słonia.

- Mansourasaurus shahinae jest kluczowym nowym gatunkiem dinozaura i krytycznym odkryciem dla egipskiej i afrykańskiej paleontologii. Afryka wciąż pozostaje olbrzymim znakiem zapytania pod względem żyjących na lądzie zwierząt pod koniec Ery Dinozaurów - powiedział dr Eric Gorscak, współautor badań.



Większość tego, co wiemy o dinozaurach, które żyły na Ziemi w tamtym czasie pochodzi ze skamieniałości z Ameryki Północnej. Jeżeli chodzi o zwierzęta, które panowały na kontynencie afrykańskim ok. 100 mln lat temu, istnieje spora luka w naszej wiedzy. To sprawia, że odkrycie Mansourasaurusa jest szczególnie ważne.



W czasach kredy kontynenty podlegały ekstremalnym zmianom geologicznym i geograficznym. Afryka była już oddzielona od Ameryki Południowej, stawiając wiele gatunków zwierząt na różnych ścieżkach ewolucyjnych. Ale stopień powiązania między Afryką a Europą i Azją wciąż pozostaje tajemnicą.



Zdjęcie Fragmenty szkieletu Mansourasaurus shahinae /fot. Uniwersytet Mansoura / materiały prasowe

Okazuje się, że Mansourasaurus był bardziej podobny do dinozaurów z Europy i Azji, niż do gatunków z Ameryki Południowej. Oznacza to, że zwierzęta mogły w jakiś sposób podróżować między kontynentami.



- Ostatnie dinozaury w Afryce wcale nie były izolowane, w przeciwieństwie do tego, co sugerowano w przeszłości. Istniały połączenia z Europą - powiedział Gorscak.



Pozostałości Mansourasaurusa zostały odkopane na pustyni Sahara w Egipcie przez zespół paleontologów z Uniwersytetu Mansoura. Odnaleziono mnóstwo kości - od żeber i kręgosłupa po kości przednich kończyn, a nawet czaszki. Jest to jeden z najbardziej kompletnych szkieletów dinozaurów późnokredowych, jakie kiedykolwiek odkryto w Afryce.