Odkryto kwiaty sprzed 100 mln lat

Naukowcy odkryli siedem kwiatów perfekcyjnie zachowanych w bursztynie. Liczą one 100 mln lat i pochodzą z okresu kredy.

Zdjęcie To najlepiej zachowane skamieniałe kwiaty w historii /Fot. Oregon State University /materiały prasowe

Kwiaty są w znakomitej kondycji - prawdopodobnie zostały w całości wyrzucone z drzew jeszcze przed erą panowania dinozaurów. Eksponaty odkryto w Mjanmie.



- Dinozaury mogły ocierać gałęzie, które zrodziły kwiaty zamknięte w żywicy wyprodukowanej przez drzewa araukaria. Są one spokrewnione z soplicą kauri występującą dziś w Nowej Zelandii i Australii, która produkuje żywicę odporna na warunki atmosferyczne - powiedział prof. George Poinar Jr z Oregon State University College of Science.



Odkryte kwiaty są bardzo małe, ich średnica wynosi od 3,4 do 5 mm, więc naukowcy musieli przeprowadzać badania przy użyciu mikroskopu. Wszyscy byli oszołomieni stanem, w jakim były zachowane kwiaty.



- Bursztyn zachował kwiaty tak dobrze, że wyglądają, jakby dopiero co zostały zebrane w ogrodzie. Skamieniałe kwiaty przypominają rodzaj Ceratopetalum, który występuje w Australii i Papui-Nowej Gwinei - dodał Poinar.



Kwiaty nazwane Tropidogyne pentaptera należą do rodziny Cunoniaceae. Przypominają one występujące na terenach Australii Ceratopetalum gummiferum.



Naukowcy są przekonani, że kwiaty zostały zamknięte w bursztynie zanim doszło do rozpadu superkontynentu Gondwana. Tylko w ten sposób można wyjaśnić, dlaczego gatunek występujący obecnie w Australii został znaleziony w Mjanmie.