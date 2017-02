W indyjskich lasach odkryto cztery nowe gatunki miniaturowych żab. Są one tak małe, że zmieściłyby się na paznokciu.

Zdjęcie Jeden z nowo odkrytych gatunków żab /materiały prasowe

Pasmo górskie, które biegnie równolegle do zachodniego wybrzeża Indii jest domem dla setek zagrożonych gatunków roślin i zwierząt. Po kilku latach przeszukiwania lasów Kerala i Tamil Nadu, naukowcy odkryli nowe gatunki najmniejszych płazów.



- Te małe żaby zmieściłyby się na paznokciu lub monecie. Byłem zaskoczony, że tak miniaturowe organizmy są dość powszechne i mają dużo wspólnego z większymi kuzynami. Przez lata pomijano je głównie ze względu na małe rozmiary i wydawane odgłosy przypominające dźwięki owadów - powiedział Sonali Garg z Uniwersytetu w Delhi.



Rodzaj nocnych żab - Nyctibatrachus - do tej pory obejmował 28 opisanych gatunków, z których miały niewielkie rozmiary (mniej niż 18 mm). Nowe gatunki zidentyfikowano na podstawie badań DNA i porównania cech fizycznych ze znanymi osobnikami. Pochodzą one ze starożytnej rodziny, która pojawiła się na Ziemi 70-80 mln lat temu.



Większość nowo odkrytych gatunków żab mieszka poza obszarami chronionymi, w pobliżu ludzkich osad.



- Ten region cechuje się wysoką bioróżnorodnością i zawiera wiele unikalnych gatunków płazów. Wiele z nich jest jednak zagrożonych z powodu ingerencji człowieka. Odkrycie nowych gatunków pokazuje, że obszar ten powinien zostać objęty ochroną - powiedział dr Laurence Jarvis z organizacji Froglife.