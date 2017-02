Odkryto białko w kościach dinozaurów sprzed 195 mln lat

Wewnątrz skamieniałych kości dinozaurów odnaleziono białka sprzed 195 mln lat.

Zdjęcie Fragment kości z białkiem dinozaura /fot. Robert Reisz /materiały prasowe

Do tej pory najstarsze znane nauce białka liczyły 100 mln lat. Nowe odkrycie dostarcza cennych informacji na temat biologii i ewolucji dinozaurów.



- Mamy nadzieję, że będziemy mogli dowiedzieć się więcej o biologii tych zwierząt. Im więcej wiemy o ich tkankach miękkich, tym więcej wiemy o nich ogólnie. Naprawdę patrzymy na dobrze zachowane oryginalne substancje, które kiedyś były obecne w żywym organizmie - powiedział Robert Reisz, paleontolog z Uniwersytetu w Toronto.



Naukowcy badali skamieniałości lufengozaura za pomocą spektroskopii w podczerwieni za pomocą synchrotronu na Tajwanie. W ścianach naczyń krwionośnych przebiegających przez kości żeber odkryto dobrze zachowane fragmenty kolagenu i białek bogatych w żelazo. Szczątki liczą prawie 200 mln lat.



- Znalezienie białek w szczątkach dinozaurów sprzed 195 mln lat to zaskakujące odkrycie. Mówi nam ono, że możliwe jest zachowanie miękkich, mikroskopijnych białek wewnątrz kości dinozaurów. A to z kolei otwiera nowe możliwości poznawania tych prehistorycznych gadów - powiedział Stephen Brusatte z Uniwersytetu w Edynburgu.



Lufengozaur to roślinożerny dinozaur z grupy prozauropodów, spokrewniony z masospondylem. Żył w epoce wczesnej jury na terenach Chin. Jego ciało osiągało długość ok. 6 m, a waga 3,5-4 tony.