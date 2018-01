Nowy gatunek pająka nazwany po Bobie Marleyu

Nowo odkryty gatunek pająka został nazwany na cześć Boba Marleya.

Zdjęcie Samica należąca do nowego gatunku /materiały prasowe

Nowo odkryty, przystosowany do warunków wodnych, zamieszkujący rafy koralowe, pająk z rodzaju Desis otrzymał nazwę gatunkową bobmarleyi. Zwierzęta te zamieszkuje część brzegu, które w zależności od przypływu lub odpływu znajdują się nad lub pod wodą. Pająk spędza większość czasu na polowaniu na inne drobne stworzenia morskie lub w ochronnej komorze powietrznej wypełnionej jedwabiem.



Dlaczego nowy gatunek pająka został nazwany po największym muzyku reggae w historii?



"Nowy tropilalny gatunek pająka z Queensland został nazwany po Bobie Marleyu, którego piosenka "Hight Tide or Low Tide" zainspirowała nas. Zwierzę to żyje w strefach pływowych" - czytamy w oficjalnym komunikacie.



Desis bombarleyi został po raz pierwszy zidentyfikowany w 2009 roku, ale dopiero teraz oficjalnie uznano go za nowy gatunek.



Naukowcy lubią nazywać nowe gatunki na cześć sławnych osób - zarówno dobrych, jak i złych. Mamy końską muchę nazwaną na cześć Beyonce czy chrząszcza Hitler.