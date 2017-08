Nowo odkryty wąż poluje w niezwykły sposób

​Nowo zidentyfikowany podgatunek pęza dwubarwnego poluje w nietypowej pozycji. Naukowcy nigdy wcześniej nie zaobserowowali takiej metody w świecie przyrody.

Zdjęcie Hydrophis platurus xanthos poluje w niezwykły sposób /materiały prasowe

Sposób polowania Hydrophis platurus xanthos nie zaskoczył biologów. Okazuje się, że poskręcany wąż unosi się w wodzie z otwartym pyskiem i głową zwisającą w dół. To niezwykłe zachowanie, szczególnie jak na węża.



Węża morskiego Hydrophis platurus xanthos można znaleźć w niezwykłym środowisku zatoki Golfo Dulce, u wybrzeży Kostaryki, gdzie jest niski poziom tlenu i wysoka temperatura (32,5oC). Ta temperatura leży w górnej granicy warunków, w jakich może przetrwać ten gatunek.



Aby lepiej radzić sobie z upałami, wąż morski rozwinął żółtą barwę. Zmniejsza ona absorpcję energii słonecznej podczas żywienia na powierzchni. Ale wąż może polować także w nocy, gdy temperatura wody jest niższa. Poluje on pływając na powierzchni wody z zanurzoną głową. Tak wyczekuje aż uda mu się złapać jaką rybę.



Wąż może oddychać powietrzem i absorbować tlen przez skórę, a jednocześnie spędzać 99,9 proc. swojego życia na głębokościach od 20 do 50 m, nurkując przed maksymalnie 213 minut. Ponieważ w Golfo Dulce jest niski poziom tlenu, naukowcy są zdumieni, że wężowi tak wygodnie żyje się w tych warunkach.



Zasięg geograficzny Hydrophis platurus xanthos to zaledwie 320 km2. Podgatunek ten jest zagrożony wyginięciem.