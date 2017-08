Nowo odkryty dinozaur wygląda jak kazuar

Nowo zidentyfikowany dinozaur cechuje niezwykłe podobieństwo do współczesnych kazuarów (podrodzina ptaków). Jak to możliwe?

Zdjęcie Wizja artystyczna Corythoraptor jacobsi /materiały prasowe

Nowo odkryty dinozaur nazywa się Corythoraptor jacobsi i został sklasyfikowany jako owiraptor. Do tej rodziny teropodów należy wiele przypominających ptaki klas dinozaurów. Niemal kompletny szkielet dinozaura został odkryty pod dworcem kolejowym Ganzhou w południowych Chinach.



"Odkrycie Corythoraptor jacobsi dostarcza bezprecedensowych dowodów na to, że owiraptory były morfologicznie i taksonomicznie znacznie bardziej zróżnicowane w rejonie Ganzhou, niż w jakimkolwiek innym znanym regionie świata" - czytamy w oświadczeniu.



Jednym z najbardziej uderzających podobieństw między Corythoraptor jacobsi i ptakami, które wciąż występują w Nowej Gwinei i Australii jest charakterystyczny grzebień - kostna narośl na czaszce w kształcie hełmu. Niewykluczone, że ten element ciała był używany jako oznakowanie sprawności reprodukcyjnej - podobnie jak pawie pióra. Inne podobieństwa zauważone przez badaczy to długa, smukła szyja i strusiopodobne ciało.



Nowo odkryty Corythoraptor jacobsi miał 1,68 m wysokości. Każda z łap dinozaura była zakończona trzema ostrymi pazurami, dzięki którymi chwytał jedzenie. Paleontolodzy uważają, że Corythoraptor jacobsi żył od 66 do 100 mln lat temu, w okresie późnej kredy.



Kazuary nie są bezpośrednim przodkiem Corythoraptor jacobsi, chociaż wszystkie współczesne ptaki są potomkami dinozaurów. Naukowcy przypuszczają, że Corythoraptor jacobsi był za mały, by przetrwać zmiany klimatyczne, które doprowadziły do wyginięcia dinozaurów. Kazuary najprawdopodobniej powstały ok. 30 mln lat temu.