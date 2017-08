Naukowcy odkryli żabę, która wygląda jak kret

W górskim paśmie Ghat Zachodnich naukowcy odkryli nowy gatunek żaby purpurowej. To prawdopodobnie najdziwniejsze tego typu zwierzę na świecie.

Zdjęcie Nowo odkryty gatunek indyjskiej żaby /materiały prasowe

Żaba została nazwana żabą purpurową Bhupathy (Nasikabatrachus bhupathi) od słynnego indyjskiego herpetologa dr Bhupathy Subramaniama, który ześlizgnął się z półki skalnej po dokonaniu odkrycia w 2014 r. Nowo odkryty gatunek żaby został opisany w czasopiśmie "Alytes".



Płaz charakteryzuje się gładką, szarą skórą pokrytą wzorem purpurowego marmurku, małymi oczami i dziwnym, nieco "świńskim" pyskiem. Naukowcy zauważyli także, że grube przedramiona żaby mają "ograniczony zakres ruchu".



Żaba żyje tylko w trzech sezonowych strumieniach w Ghatach Zachodnich, które biegną wzdłuż zachodniego wybrzeża Indii. Zwierzę większość czasu spędza pod ziemią i to właśnie z tego powodu wyglądem przypomina kreta.



Nowo odkryty gatunek jest ściśle związany z innym gatunkiem żaby purpurowej odkrytym w 2003 r., znanym jako Nasikabatrachus sahyadrensis. Choć oba należą do rodzaju Nasikabatrachus, dowody DNA wskazują, że są to dwa różne gatunki.