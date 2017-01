Naukowcy chcą wskrzesić tura

​Naukowcy są coraz bliżej przywrócenia do życia jednego z wymarłych ssaków z rodziny wołowatych, przodka wielu ras bydła domowego. Chodzi oczywiście o tura.

Zdjęcie Czy uda się wskrzesić tura? /©123RF/PICSEL

Tury przemierzały Europę przez tysiące lat, a ostatni przedstawiciel tego gatunku zmarł w Puszczy Jaktorowskiej w 1627 roku. Tury miały ponad 2 m wysokości i ważyły ok 1000 kg. Od 2009 r. europejscy naukowcy namierzyli hodowle bydła, które wciąż mają w sobie DNA tura. Dwa programy próbują ożywić to zwierzę poprzez hodowlę.



Jeden z programów jest prowadzony we Włoszech, a drugi w Portugalii. Polegają one na selektywnej hodowli 300 cieląt z fragmentami DNA tura. Naukowcy wybrali rasy bydła, które mają pewne cechy tura i każdym kolejnym pokoleniem zbliżają się do przodka - wyglądem, zachowaniem i genetyką. Mowa tu o rasach Maremmana z Włoch, a także Podolica i Busha w Bałkanów.



- Te zwierzęta mają najwyższy procent materiału genetycznego tura. Nie sądzę, że kiedykolwiek będziemy w stanie stworzyć zwierzę, które w 100 proc. będzie jak tur, ale możemy uzyskać coś bardzo bliskiego - powiedział prof. Donato Matassino.



Zdjęcie Obraz autorstwa Heinrich Hardera przedstawiający tura walczącego z wilkami /Wikipedia

Oba projekty są częścią programu Rewilding Europe, którego celem jest przywrócenie utraconych, dzikich gatunków europejskich.



- Dzikie bydło ukształtowało europejski krajobraz w ciągu setek tysięcy lat. Jeżeli nie ma dużych roślinożerców, las regeneruje się bardzo szybko. Duże zwierzęta pasące się na łąkach utrzymywały płaty ziemi otwarte, tworząc różnorodne krajobrazy, które pomogły w adaptacji tysiącom gatunków roślin, owadów i zwierząt - powiedział Wouter Helmer, założyciel Rewilding Europe.



Tur często pojawia się na malowidłach naskalnych w całej Europie, co sugeruje, że był on ważnym elementem rolnictwa w przeszłości.