Największe ślady dinozaurów odnalezione w Szkocji

W Szkocji znaleziono największe odciski stóp dinozaurów znane nauce.

Zdjęcie Ślady dinozaurów odnalezione w Szkocji /materiały prasowe

Dziesiątki z liczących 170 mln lat skamielin zauropodów odkopano w błotnistej lagunie na wyspie Skye. Dinozaury za życia mierzyły co najmniej 15 m wysokości i ważyły ponad 10 ton.



Naukowcy uważają, że znaleziska na wyspie Skye to jedne z najstarszych skamielin dinozaurów, jakie kiedykolwiek znaleziono w Szkocji. Są one niezwykle ważne, ponieważ wszelkie ślady z okresu środkowej jury są rzadkością, nie tylko w Szkocji, ale i na całym świecie.



Wiele wskazuje na to, że dinozaury były szeroko rozpowszechnione na Skye i innych szkockich wyspach.



- Im bardziej patrzymy na wyspę Skye, tym więcej śladów dinozaurów znajdujemy - powiedział dr Steve Brusatte z Uniwersytetu w Edynburgu.



Do namierzenia śladów dinozaurów naukowcy wykorzystali nowe technologie, w tym zaawansowane drony. Najstarsza skamieniałość znaleziona w Wielkiej Brytanii pochodzi od liczącego 200 mln lat Dracoraptor hanigani, kuzyna tyranozaura, którą odkryto w 2016 r.