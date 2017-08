Największa skamieniałość ichtiozaura odnaleziona w muzeum

Naukowcy odnaleźli największą na świecie skamieniałość ichtiozaura, którą odkryto ponad 20 lat temu, ale do tej pory pozostawała nieprzestudiowana. Teraz już więcej wiadomo o "smoku morskim".

Zdjęcie Szkielet ichtiozaura /fot. Dean Lomax /materiały prasowe

Ichtiozaury pływały po oceanach 200 mln lat temu, gdy po planecie wędrowały dinozaury. Odnaleziona skamieniałość ichtiozaura jest największą jaką do tej pory odnaleziono - liczy ponad 3 m.



Paleontolog Sven Sachs zobaczył skamieniałość na wystawie w muzeum w Hanowerze, po czym skontaktował się z Brytyjczykiem Deanem Lomaxem, który jest ekspertem w temacie ichtiozaurów.



- To mnie dziwi, że takie okazy mogą być odkrywane w muzealnych kolekcjach. Nie musisz prowadzić wykopalisk, by dokonać nowego odkrycia - powiedział Dean Lomax z Uniwersytetu w Manchesterze.



Gad należy do gatunku Ichthyosaurus somersetensis, nazwany po hrabstwie w południowo-zachodniej Anglii, gdzie został odkryty. Wykopano go w Doniford Bay w latach 90. ubiegłego wieku, skąd ostatecznie trafił do Lower Saxony State Museum w Hanowerze.



Skamieniałość należy do samicy, która była w ciąży w momencie śmierci.



- Ten okaz rzuca nowe światło na wielkość tego gatunku. Mamy także dopiero trzeci przykład zarodka ichtiozaura. To niezwykłe - powiedział Dean Lomax.



Ichtiozaury pojawiły się w triasie, szczyt osiągnęły w jurze, a w kredzie wymarły - kilka milionów przed zniknięciem ostatnich dinozaurów z powierzchni ziemi.