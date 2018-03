Najmniejsza skamieniałość ptaka w historii

​Naukowcy odkryli jedną z najmniejszych skamieniałości ptaków.

Zdjęcie Prawdopodobnie tak wyglądał pisklak, którego skamieniałość znaleziono /materiały prasowe

Skamieniałość liczy 127 mln lat i należy do pisklaka z prymitywnej grupy ptaków, które dzieliły planetę z dinozaurami.



Skamieniałości ptaków z tego okresu są rzadkie, a tym bardziej jeżeli chodzi o młodociane osobniki. Odkrycie to daje naukowcom wgląd w życie starożytnych, dawno wymarłych ptaków, które panowały na Ziemi między 250 a 66 mln lat temu.



Ptak należał do grupy enantiornitów, z których większość miała zęby i zakończone szponami palce na każdym skrzydle. Poza tymi szczegółami enantiornity były łudząco podobne do współczesnych ptaków.



- To niesamowite, gdy zdamy sobie sprawę z tego, że wiele cech, które obserwujemy wśród współczesnych ptaków, rozwinęło się już ponad 100 mln lat temu - powiedział Luis Chiappe z Muzeum Historii Naturalnej w Los Angeles.



Pisklę było nieco krótsze od małego palca i ważyło zaledwie 10 gramów. Ptak zmarł niedługo po opuszczeniu jaja. Analizy wykazały, że pisklę prawdopodobnie nie było w stanie latać.



Chrząstka w mostku jeszcze w pełni nie obróciła się w kość. To zjawisko można wykorzystać do zbadania wielu cech ewolucyjnych współczesnych zwierząt.