Najmniejsza mucha świata nazwana na cześć Arnolda Schwarzeneggera

Najmniejsza mucha na świecie otrzymała nazwę po Arnoldzie Schwarzeneggerze.

Zdjęcie Megapropodiphora arnoldi to nowo odkryty gatunek muchy /materiały prasowe

Dziwny gatunek muchy został odkryty w brazylijskiej Amazonii przez entomologa Briana Browna. Owad o długości 0,395 mm jest oficjalnie najmniejszą muchą znaną nauce.



- Gdy tylko zobaczyłem te wybrzuszone nogi, wiedziałem, że muszę nazwać ten gatunek Arnold. Nie tylko jest on ważną ikoną popkultury i ważną personą ze sfery politycznej, ale ważną dla mnie. Jego autobiografia dała mi nadzieję, że będę w stanie poprawić swoje ciało jako chudy nastolatek - powiedział Brown.



Informacje dotyczące nowej muchy nazwanej Megapropodiphora arnoldi zostały opublikowane w "Biodiversity Data Journal".



Mucha ma ciekawą budowę. Chociaż jej kończyny przednie są bardzo duże, to środkowe i tylne są chude, a skrzydła zredukowane do maleńkich kikutów. Z powodu swojej wielkości i narządów płciowych, mucha jest najprawdopodobnije parazytoidem, który przypomina pasożyta, ale zabija swoich gospodarzy. Prawdopodobnie najeżdża na gniazdo mrówek lub termitów i potajemnie zaczyna pasożytować na kolonii.



Brian Brown specjalizuje się w odkrywaniu nowych gatunków niewielkich much. Zaledwie dwa lata temu jego zespół opisał w sumie 12 gatunków much z Los Angeles.