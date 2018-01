Młode rekiny jedzą trawę morską

Rekiny są powszechnie znane jako krwiożercze drapieżniki, które polują na wszystko, co się rusza. Okazuje się jednak, że niektóre młode rekiny z wybrzeży Florydy żywią się trawą morską.

Naukowcy z University of Florida mają przekonujący dowód, że młode jednego z gatunku rekinów - młota tyburo (Sphyrna tiburo) żyjące w wodach przybrzeżnych południowych Stanów Zjednoczonych jedzą trawę morską i trawią ją. To czyni z nich jedynego na świecie wszystkożernego rekina.



Aby tego dowieść, uczeni postanowili schwytać kilka młodych rekinów młotów i zabrać do laboratoriów. Tam poddali je typowej diecie wegetariańskiej, składającej się w 90 proc. z trawy morskiej i 10 proc. z kalmarów. Zwierzęta były w stanie strawić imponujące 58,6 proc. roślin, które spożywały. To wynik zbliżony do osiągnięcia młodych żółwi morskich, które całe życie jedzą trawę morską.



Póki co, naukowcy nie wiedzą czy młode osobniki celowo jedzą trawę morską, czy robią to przypadkowo, ucząc się trybu życia drapieżcy. Mogą przypadkowo spożywać rośliny, chcąc nabrać kęsy ryb. Teorię tę potwierdza fakt, że ilość trawy morskiej znajdowanej w żołądkach rekinów zmniejsza się wraz z wiekiem.



To zaskakujące, że młode rekiny trawią trawę morską, chociaż jako drapieżniki nie mają enzymów niezbędnych do rozbicia twardej celulozy znajdującej się w ścianach komórkowych roślin. Prawdopodobnie mają specyficzne bakterie w jelitach, które pomagają im przyswajać trawę. Dowodzi tego fakt, że izotopy węgla znalezione w trawie morskiej można wykryć także we krwi młodych rekinów.