Koty są równie inteligentne jak psy

Japońscy naukowcy zakwestionowali powszechnie panujące przekonanie, że psy są inteligentniejsze od kotów.

Badanie z udziałem 49 kotów domowych pokazuje, że koty mogą przywoływać wspomnienia przyjemnych doświadczeń, takich jak jedzenie ulubionych przekąsek. Ten rodzaj skupienia jest wykazywany przez psy, przez co są one uznawane za "inteligentne".



Ludzie często świadomie odtwarzają wydarzenia, które miały miejsce w ich życiu, np. to, co jedli na śniadanie, udaną rodzinną imprezę czy ostatnie wakacje. Te wspomnienia są związane z indywidualnymi odczuciami dotyczącymi wydarzeń, a więc są unikalne dla danej osoby. Ten rodzaj pamięci jest nazywany pamięcią epizodyczną.



Saho Takagi, psycholog z Uniwersytetu w Kioto, twierdzi, że koty i psy używają wspomnieć o pojedynczych wydarzeniach z przeszłości, co może sugerować, że mają pamięć epizodyczną podobną do ludzkiej.



- Pamięć epizodyczna jest postrzegana jako introspekcja funkcji umysłu. Nasze badania mogą sugerować, że u kotów występuje pewny rodzaj świadomości. Ciekawe jest to, że koty mogą aktywnie przywoływać przyjemne wspomnienia, zupełnie jak ludzie - powiedziała Takagi.



Zespół Takagi przebadał zdolność 49 kotów domowych do zapamiętywania, z której miski z jedzeniem wcześniej jadły, a z której nie, stosując 15-minutowe interwały czasowe. Koty mogły sobie przypomnieć informacje na temat żywności i konkretnej miski, sugerując występowanie pamięci epizodycznej. Naukowcy przewidują, że koty mogą pamiętać takie rzeczy przez znacznie dłuższy czas, niż kilkanaście minut.



Saho Takagi twierdzi, że jej badania mogą mieć praktyczne zastosowanie.



- Głębsze zrozumienie kotów pomoże nawiązać lepsze relacje kot-człowiek. Koty mogą być tak inteligentne jak psy, mimo powszechnie panującej opinii, że to te drugie pupile domowe są znacznie mądrzejsze - powiedziała Japonka.



Ten sam zespół naukowców wykazał we wcześniejszych badaniach, że psy również zachowują wspomnienia o tym, z której miski jadły.