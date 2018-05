Już wiadomo, jaki gatunek płazińców atakuje Francję

Drapieżne płazińce atakują Francję od ostatnich dwóch dekad. Naukowcom wreszcie udało się zidentyfikować, co to za gatunek.

Zdjęcia niezwykłych organizmów napływają z całej Francji. Biolog Jean-Lou Justine nie ma wątpliwości, że to gatunek inwazyjny występujący powszechnie w Azji. Charakterystyczna głowa w kształcie młota sprawia, że płazińce Bipalium są łatwe do odróżnienia od innych.



Gatunek Bipalium występuje powszechnie w Azji, a pojedyncze osobniki mogą osiągać ponad 40 cm długości. Do tej pory organizmom tym z powodzeniem udawało się unikać ludzi i obiektywów aparatów. Uczeni nie mieli pojęcia, że ten gatunek pojawił się we Francji.



- Jako naukowcy byliśmy zdumieni, że tak długie i łatwe do dostrzeżenia robaki mogą przez tak długi czas nie zwracać uwagi w kraju takim jak Francja - powiedział Jean-Lou Justine.



Płazińce Bipalium wtargnęły także na terytoria francuskie na Karaibach, w Ameryce Południowej, Afryce i Oceanii. Badania próbek - zarówno żywych, jak i zakonserwowanych w etanolu - wykazały, że gatunek nie wykazuje zmienności genetycznej i rozmnaża się bezpłciowo.



Jak gatunek charakterystyczny dla krajów azjatyckich znalazł się w Europie? Prawdopodobnie poprzez eksport i import roślin. Naukowcy ostrzegają, że pojawienie się gatunku Bipalium w nowym środowisku może stanowić poważne zagrożenie dla rodzimej fauny. Ponieważ opisywane płazińce żywią się zwierzętami takimi jak dżdżownice, ich obecność może zaburzyć lokalną bioróżnorodność i ekologię gleby. Ich wpływ na środowisko nie został jeszcze zbadany.