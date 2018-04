Jeden na osiem gatunków ptaków zagrożony wyginięciem

Naukowcy alarmują - jeden na osiem gatunków ptaków na świecie już teraz jest zagrożony wyginięciem. W przyszłości może zabraknąć sów, gołębi, a nawet maskonurów. Czy możemy coś z tym zrobić?

Zdjęcie Czy w przyszłości zabraknie niektórych gatunków ptaków? /123RF/PICSEL

Niepokojące statystyki pochodzą z raportu "World of Birds 2018" opublikowanego przez firmę BirdLife International, która dbać o zdrowie populacji ptaków na świecie. Okazało się, że aż 40 proc. z 11 000 gatunków ptaków na świecie niedługo może całkowicie wymrzeć.



- Dane są jednoznaczne. Jesteśmy świadkami stałego i ciągłego pogarszania się statusu ptaków na świecie. Zagrożenia związane z możliwością wyginięcie ptaków pochodzą z różnych źródeł, ale niezmiennie w największym stopniu od ludzkości - powiedział Tris Allinson z BirdLife, główny autor raportu.



Odkryto, że ekspansja i intensyfikacja rolnictwa dotknęły 1091 gatunków ptaków zagrożonych na całym świecie. Zwykle wiąże się to z niszczeniem siedlisk, chociaż raport wskazuje także na nieodpowiedzialne stosowanie pestycydów i innych związków chemicznych.



Nie jest jeszcze za późno, by uratować ptaki. Twórcy raportu wskazują, że gdyby w ostatnich latach nie podjęto licznych programów ochrony ptaków, wyginęłoby co najmniej 25 gatunków, którymi wciąż możemy się zachwycać.