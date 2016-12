Istnienie niezwykłej ośmiornicy poważnie zagrożone

W ubiegłym roku świat obiegły informacje o odkryciu nowego gatunku ośmiornicy nazwanej "Casper", na cześć przyjaznego duszka. Teraz okazuje się, że z powodu górnictwa głębinowego, jego istnienie jest zagrożone.

Zdjęcie Istnienie gatunków takich jak Casper jest zagrożone przez górnictwo głębinowe /materiały prasowe

"Casper" to nowy gatunek ośmiornicy, odkryty wiosną ubiegłego roku. Żyje na głębokości 4000 m, a po raz pierwszy zaobserwowano go w pobliżu Hawajów. Tak duże głębokości są zaskakujące, gdyż ośmiornice zazwyczaj wolą płytsze wody.



Istnieją coraz poważniejsze obawy, że górnictwo głębinowe (pozyskiwanie złóż metali i minerałów z oceanów) może doprowadzić do wyginięcia tajemniczych organizmów, które nawet jeszcze nie zostały sklasyfikowane (jak choćby Casper).



Samice gatunku nazywanego potocznie Casper składają jaja na martwych szkieletach gąbek, które są bogate w metale, np. mangan. Samice chronią rozwijającego się potomstwa przez cały czas, nawet przez kilka lat. To właśnie z tego powodu, górnictwo głębinowe może być poważnym zagrożeniem dla dalszego istnienia Caspera.



- To odkrycie pokazuje, jak musimy przyłożyć się do głębszego zrozumienia fundamentalnej ekologii i cyklu życiowego poszczególnych gatunków - powiedział dr Jon Copley z Uniwersytetu w Southampton.



Naukowcy ostrzegają, że przyszłość ośmiornic i innych zwierząt - zarówno tych dużych, jak i małych - musi być brana pod uwagę przy zarządzaniu regionami "atrakcyjnymi komercyjnie".