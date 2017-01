Gepardy zagrożone wyginięciem

Według najnowszych doniesień naukowców, liczba gepardów gwałtownie maleje. Zwierzęta te są zagrożone wyginięciem.

Według raportu opublikowanego przez Zoological Society of London (ZLS) obecnie w środowisku naturalnym żyje tylko 7100 gepardów. Do 2100 r. nie zostanie ani jeden osobnik.



Ponad połowa gepardów żyje w jednej populacji, w sześciu południowoafrykańskich krajach. Azjatyckie gepardy niemal w całości zniknęły - w izolowanych obszarach Iranu pozostało przy życiu już tylko ok. 50 osobników. W Zimbabwe populacja gepardów spadła z 1200 do zaledwie 170 zwierząt w ciągu ostatnich 16 lat.



Za główny powód zmniejszenia liczby gepardów uznaje się zmniejszenie powierzchni ich siedlisk. Aż 77 proc. gruntów niezbędnych do normalnej egzystencji najszybszych ssaków na świecie leży poza obszarami chronionymi. Aktualnie istniejące obszary chronione zamieszkiwane przez wielkie koty, nie zapewniają pełnego bezpieczeństwa temu gatunkowi. A każdorazowe opuszczenie obszaru chronionego przez tego wielkiego kota, naraża go na spotkanie z człowiekiem, czyli potencjalnym myśliwym.



Zoologowie są zgodni - gepardy jak najszybciej należy przenieść z kategorii "gatunków narażonych" do segmentu "gatunków zagrożonych".