Gąsienica, która wygląda jak liść

Przyjrzyj się załączonemu zdjęciu - czy widzisz na nim coś poza liściem? Choć może się wydawać, że nic więcej na nim nie ma, w rzeczywistości, w samym centrum znajduje się gąsienica, która niemal całkowicie zlewa się z otoczeniem.

Zdjęcie Na tej fotografii ukrywa się gąsienica. Fot. Wohin Auswandern/Flickr /materiały prasowe

Niezwykła gąsienica należy do gatunku Euthalia aconthea, motyla występującego w Indiach i Azji Południowo-Wschodniej. Gąsienica żeruje na liściach mango i orzecha nerkowca. Małe larwy są samotnikami, ukrywają się przed drapieżnikami i wraz ze wzrostem przeobrażają się w motyle, które już tak dobrze się nie kamuflują.



Kamuflaż zwiększa szanse przeżycia gąsienic i bardziej prawdopodobne jest, że dotrą do istotnego etapu metamorfozy, w którym przeistaczają się w motyla.



To nie pierwszy przykład kamuflażu występującego wśród gąsienic. Gąsienica Hebomoia glaucippe dysponuje zdolnością naśladowania głowy węża wśród winorośli, czym skutecznie odstrasza drapieżników.