Dinozaury za dużo czasu spędzały w jajach - dlatego wyginęły?

Najnowsze badania wskazują, że dinozaury przebywały w jajach 3-6 miesięcy - znacznie dłużej niż współczesne gady i ptaki. Naukowcy przypuszczają, że to jeden z powodów, który ostatecznie doprowadził do ich wyginięcia.

Ptaki i gady prezentują inne podejście do wykorzystania jaj jako inkubatorów, w których rozwija się zarodek. Ptaki jednorazowo wytwarzają mniej jaj, ale są one bardziej zbliżone wielkością do rodziców. Okres inkubacji trwa od 11 do 85 dni. Gady mogą złożyć jednorazowo znacznie więcej jaj, ale są one mniejsze od osobników dorosłych (np. żółwie morskie), przez co droga do dojrzałości trwa dłużej.



Zespół uczonych z Uniwersytetu Stanowego na Florydzie pod kierownictwem dr Gregory'ego Ericksona postanowił sprawdzić, jak ta sytuacja wyglądała u dinozaurów. W tym celu uczeni przyjrzeli się zębom dinozaurów, które zawierają linie wiekowe, podobnie jak słoje drzewa.



Ludzkie zęby rozwijają się w procesie codziennej mineralizacji szkliwa - licząc te warstwy można stwierdzić, ile cykli rozwojowych przeszedł osobnik. Można by się spodziewać, że cykl dnia i nocy, który obserwujemy u ludzi, nie będzie obowiązywał u gadów - jest jednak inaczej. Zęby zarodkowe krokodyli i ich krewnych wykazują ten sam wzór, znany jako pierwotne linie Ebnera. Są one widoczne na preparatach histologicznych zębiny i cementu. Zespół Ericksona postanowił wykorzystać linie Ebnera do określenia okresów inkubacji dwóch gatunków dinozaurów.



Protoceratops andrewsi potrzebował 48 dni w celu wytworzenia zalążka zęba. Drugi z przeanalizowanych gatunków - Hypacrosaurus stebingeri - potrzebował aż 99 dni na dotarcie do tego samego punktu. Na podstawie tych wyników, uczeni oszacowali czas inkubacji dinozaurów na odpowiednio 83 i 171 dni.



Okres inkubacji Protoceratopsa andrewsi był co najmniej dwa razy dłuższy od okresu inkubacji podobnej wielkości ptaków. To oznacza, że dinozaury prawdopodobnie spędzały w jajach znacznie więcej czasu niż współczesne zwierzęta. Naukowcy przypuszczają, że niewystarczające przystosowanie się do zmieniających się warunków środowiskowych i brak odpowiedniego skrócenia okresu inkubacji dinozaurów, mógł być jednym z powodów ich wyginięcia.