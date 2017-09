Dinozaur, który składał niebieskie jaja

Najnowsze badania sugerują, że co najmniej jeden gatunek dinozaurów składał jaja o niebiesko-zielonym zabarwieniu.

Zdjęcie Tak wyglądały jaja Heyuannia huangi /materiały prasowe

Analiza niedawno odkrytego gniazda dinozaurów potwierdziła, że skorupy jaj nie zostały odbarwione przez skamieliny i w rzeczywistości były błękitne. Jaja należały do gatunku owiraptora - Heyuannia huangi, który żył 66 mln lat temu w Chinach.



Wiele ptaków i wszystkie gady mają skorupy jaj bez dodatkowych pigmentów - i dokładnie tak samo było ze wszystkimi dinozaurami. Nie wiadomo skąd dodatkowe kolory u Heyuannia huangi.



- Od kiedy narodziła się idea, że kolorowe jaja wyewoluowały u ptaków, nikt nie zastanawiał się, czy jaja dinozaurów były zabarwione - powiedziała Jasmina Wiemann z Uniwersytetu w Yale, szefowa zespołu badawczego.



Skamieniałe jaja dinozaurów są zazwyczaj brązowe lub czarne, ponieważ przechwytują żelazo i tlenek żelaza zawarty w ziemi. Jaja Heyuannia huangi mają jednak niebieski odcień, który jest przyrodniczym ewenementem.



Kilka współczesnych ptaków również składa jaja zabarwione na niebiesko, np. drozd. Duże ptaki paleognatyczne, takie jak strusie, emu i kazuary - do których Heyuannia huangi jest podobny - składają piękne, ciemnoniebieskie i zielone jaja.



Niebieski kolor jaj jest wynikiem zabarwienia biliwerdyną. Z kolei protoporfiryna powoduje czerwone i brązowe zabarwienie jaj. Przy użyciu spektrometrii masowej naukowcy odkryli, że oba te pigmenty były obecne w skorupach Heyuannia huangi.



To ważne odkrycie dodatkowo wzmacnia związek pomiędzy dinozaurami i ptakami.