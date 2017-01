Brazylijskie nietoperze piją ludzką krew

Nietoperze-wampiry, które do tej pory żywiły się wyłącznie na ptakach, zasmakowały ludzkiej krwi. Odkrycie to budzi poważne obawy, gdyż nietoperze są nosicielami wścieklizny.

Zdjęcie Niektóre nietoperze mogą pić ludzką krew /©123RF/PICSEL

Współczesna nauka zna trzy gatunki nietoperzy-wampirów: Desmodus rotundus, Diaemus youngi i Diphylla ecaudata. Dwa pierwsze wymienione piją krew z żył wielu różnych rodzajów zwierząt. Ostatni - Diphylla ecaudata - ma szczególne podniebienie i do tej pory był znany z pożywiania się wyłącznie krwią zwierząt bogatych w tłuszcz. Wszystkie unikały ludzi.



Tymczasem naukowcy, którzy badali DNA pobrane od nietoperzy Diphylla ecaudata z Catimbau National Park w północnej Brazylii, odkryli u niektórych zwierząt ludzką krew. Odnotowano trzy takie przypadki na 15 zebranych próbek. Nie jest to pierwszy raz, gdy nietoperze pożywiły się na ludziach. Do tej pory jednak panowało przekonanie, że zwierzęta te wolą głodować, niż pić ludzką krew.

Wyniki przeprowadzonych analiz wskazują, że nietoperze są znacznie bardziej wszechstronne pod kątem jadłospisu, niż nam się wcześniej wydawało. Na częstsze kontakty nietoperzy z ludźmi ma niewątpliwie także wpływ nakładanie się siedlisk obu gatunków i coraz silniejsza urbanizacja.



Rozrost ludzkich osiedli, coraz silniejsze wylesianie i polowania niszczą populacje dzikich ptaków. W związku z tym, nietoperze muszą poszukiwać alternatywnych źródeł żywności, a ludzie śpiący na hamakach na łonie natury, wydają się "smakowitym" kąskiem. Jak na wampiry przystało.