30 000 pszczół w amerykańskim domu

​W pewnym amerykańskim domu odkryto 30 000 agresywnych pszczół miodnych. Jak one się tam znalazły?

Zdjęcie Pszczoły mogą się zagnieździć w każdym domu /AFP

Właściciel domu w Hillside, w stanie New Jersey, powiedział, że pszczoły zachowywały się naprawdę głośno, ale nie miał pojęcia ile owadów ukrywa się za ścianami. Według wezwanego pszczelarza owadów było ok. 30 000, a miodu ponad 20 kg.



- To najagresywniejsze pszczoły afrykańskie, z jakimi miałem do czynienia. To prawdziwe szaleństwo - powiedział Mickey Hegedus, pszczelarz znany w New Jersey jako Mickey the Beekeper.



Ponieważ pszczoły są tak agresywne, produkują tak duże ilości miodu. Zdaniem pszczelarza, owady weszły do wnętrza domu przez otwory przeznaczone na okablowanie elektryczne.



Według wytycznych Stowarzyszenia Pszczelarzy New Jersey, "pszczoły miodne powinny zostać pozostawione samym sobie, chyba, że wchodzi to w sprzeczność z działalnością człowieka". W takich przypadkach pszczoły można usunąć, ale zabić "tylko w ostateczności". Zabijaniem kolonii pszczół miodnych zajmują się specjalne organizacje.



Zdjęcie Pszczoły z Hillside /fot. Mickey Hegedus / materiały prasowe

Reklama

Pszczoły zostały wypuszczone na odosobniony teren w Mountainside w New Jersey.