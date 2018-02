SU-57 - latająca superbroń Putina

Prawie niewidzialny dla radarów myśliwiec wielozadaniowy SU-57 jest jedną z najpilniej strzeżonych tajemnic rosyjskich sił powietrznych. Pierwsze tego typu maszyny zostaną dostarczone prawdopodobnie już w 2019 roku. Świat Wiedzy przedstawia superbroń, która ma być postrachem pilotów nie tylko naszych F-16.

Zdjęcie Prototyp SU-57 na pokazie lotniczym. Fot. Maxim Maksimov /Wikipedia

Siergiej Bogdan jest jednym z najlepszych pilotów w rosyjskich siłach powietrznych, ale nawet on jest trochę zdenerwowany,gdy w zimny, styczniowy poranek zasiada w kokpicie. Po raz ostatni kontaktuje się z kontrolą lotów, potem włącza turbiny. Jego misja: przetestować, jak zachowuje się podczas lotu prototyp zbudowanego w technologii stealth myśliwca SU-57. Bogdan spędza w powietrzu dokładnie 47 minut, potem ląduje. Jest zachwycony: jeszcze nigdy nie siedział w tak zwrotnej maszynie, jeszcze nigdy przyspieszenie tak mocno nie wciskało go w fotel.

Od wspomnianego lotu testowego Siergieja Bogdana, który odbył się 29 stycznia 2010 roku, upłynęło już prawie osiem lat. A w tym czasie systemy pokładowe SU-57 wciąż były optymalizowane i testowane pod kątem ich przydatności bojowej. Inżynierowie rosyjskiej firmy Suchoj w dalszym ciągu zajmują się ulepszaniem samolotu, ponieważ,gdy w 2019 roku zostanie w końcu oddany do użytku, ma być w stanie pokonać wszystkie inne maszyny bojowe na świecie.



Dokładna specyfikacja SU-57 do dziś nie jest znana (poniżej podajemy przybliżoną), ale eksperci zaliczają go do tak zwanej piątej generacji myśliwców. Oznacza to, że ma ogromny potencjał bojowy, jest wielozadaniowy, niemal niewidzialny dla radarów (nawet w pełni uzbrojony), niespotykanie zwrotny i supernowocześnie wyposażony. SU-57 jest pod tymi względami podobny do takich maszyn, jak amerykański F-35 czy chiński J-20. Aleksander Dawidenko, szef zespołu konstruktorów w firmie Suchoj, chce jednak przebić konkurencję: SU-57 jest znacznie zwrotniejszy niż jego amerykański odpowiednik, ma większą prędkość maksymalną, zasięg oraz efektywniejszy system namierzania celu. Dodatkowo może przenosić więcej broni niż F-35.

Zdjęcie SU-57 - prezentacja na targach lotniczych w 2011 roku. Fot. Dmitrij Zherdin / Wikipedia

SU-57 - przybliżona specyfikacja

TYP: myśliwiec wielozadaniowy

DŁUGOŚĆ: 19,7 m

ROZPIĘTOŚĆ SKRZYDEŁ: 14 m

MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ: ok. 2570 km/h (bez uzbrojenia)

LICZEBNOŚĆ ZAŁOGI: 1

MAKSYMALNA MASA STARTOWA: 37 000 kg

MAKSYMALNY CIĘŻAR UZBROJENIA: ok. 10 000 kg

PUŁAP LOTU: 20 km

CZAS LOTU: do 6 godzin

ZASIĘG: maks. 5500 km (z dodatkowymi zbiornikami paliwa).



