Nowy brytyjski lotniskowiec ma na pokładzie Windowsa XP

HMS Queen Elizabeth to nowa duma brytyjskiej marynarki wojennej. Pokładowe systemy operacyjne statku wzbudzają jednak sporo kontrowersji.

Zdjęcie Lotniskowiec ma być całkowicie gotowy w 2020 roku /AFP

HMS Queen Elizabeth rozpoczął próby morskie, które mają być ostatecznym testem przed wprowadzeniem maszyny do użytku. Olbrzymi lotniskowiec wyruszył ze stoczni w Rosyth i w poniedziałek ma wypłynąć na Morze Północne, gdzie będzie przeprowadzony szereg testów i prób.

Reklama

Maszyna ma 280 metrów długości, a jej wyprodukowanie kosztowało ponad 3,5 miliarda funtów. Wydawać by się mogło, że taki statek musi być wyposażony w supernowoczesne technologie i systemy - w końcu będzie on służył przez najbliższe kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt lat. Tymczasem, media dotarły do informacji, że pokładowe systemy bazują na niespełna 16-letnim systemie Windows XP.

Ta wiadomość wywołała duże poruszenie i niepokój o bezpieczeństwo HMS Quenn Elizabeth. Statek musi przecież być przygotowany na zaawansowane ataki hakerskie, a niewspierany już przez Microsoft Windows XP wydaje się być mało rozsądną podstawą. Obawy są szczególnie uzasadnione - w tym tygodniu oprogramowanie ransoware o nazwie Petya zainfekowało tysiące nieprzygotowanych komputerów. W maju przez internet przetoczył się inny, groźny szkodnik - WannaCry. Wirus atakował m.in. urządzenia ze starszą wersją Windowsa.



Zdjęcie HMS Queen Elizabeth / AFP

Przedstawiciele Royal Navy, z ministrem obrony Michaelem Fallonen na czele, zapewniają jednak, że systemy statku zostały bardzo dobrze zabezpieczone, a na jego pokładzie bez przerwy będą czuwali eksperci od cyberbezpieczeństwa. Poza tym, nad oprogramowaniem lotniskowca pracowała renomowana firma BAE Systems, posiadająca olbrzymie doświadczenie i dostęp do kodu źródłowego systemu.



Powyższe zapewnienia nie uspokoiły jednak opinii publicznej. Ostatecznie, ogłoszono, że do czasu wejścia statku do użytku, system zostanie zaktualizowany do nowszej wersji. Przypomnijmy, że w 2020 roku okręt ma stanąć na czele Grupy Uderzeniowej Sił Szybkiego Reagowania, a na jego pokładzie pojawią się supernowoczesne wielozadaniowe myśliwce F-35B krótkiego startu i pionowego lądowania oraz śmigłowce.