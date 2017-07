Koncern Kałasznikow umieści w swojej broni sztuczną inteligencję

Koncern zbrojeniowy Kałasznikow stawia na specjalne moduły sztucznej inteligencji. Za kilka lat produkowana przez rosyjską firmę broń będzie zdolna po podejmowania autonomicznych decyzji na polu walki.

Zdjęcie Jedna z maszyn bojowych, która będzie korzystała z modułów sztucznej inteligencji /materiały prasowe

- Niebawem planujemy zaprezentować całą linię sprzętu wojskowego korzystającego z technologii sieci neuronowych - powiedziała agencji prasowej TASS szefowa biura prasowego Koncernu Kałasznikow, Sofia Iwanowa. Sztuczne sieci neuronowe to technologia działająca na zasadzie podobnej do ludzkiego mózgu. System oparty na takich rozwiązaniach samemu uczy się zleconego mu zadania. Jaką - w teorii - przewagę taktyczną mogą przynieść modułu neuronowe w sprzęcie wojskowym?

Autonomiczna broń

Przykładowo, ciężki karabin maszynowy z odpowiednim modułem mógłby podejmować decyzję o tym, czy należy otworzyć ogień znacznie szybciej niż operująca nim załoga. Sieć takich karabinów, wymieniająca się zdobytą wiedzą, potrafiłaby spełniać swoje zadanie z jeszcze większą precyzją, 24 godzinny na dobę, bez miejsca na błąd. Tyle akademickiej teorii.

Praktyczne zastosowanie sieci neuronowych, a co za tym idzie, zdobywania wiedzy przez maszyny, budzi duże wątpliwości naukowców i wojskowych. Sztuczna inteligencja posiadająca zbyt wiele autonomii staje się nieprzewidywalna, jej wzory zachowań mogą być sprzeczne z przyjętą strategią działań. Mówiąc bardziej dosadnie - istnieje ryzyko utraty kontroli nas maszynami, co może doprowadzić do tragedii.

Made in Russia

Zdjęcie Czy moduły sieci neuronowych w sprzęcie wojskowym to dobry pomysł? Eksperci nie mają jasnej odpowiedzi / materiały prasowe

Nie ulega jednak wątpliwości, że sztuczna inteligencja w wielu scenariuszach radzi sobie podczas symulowanych walk lepiej niż człowiek. Rok temu maszyna wygrała powietrzne potyczki z najlepszymi amerykańskimi pilotami myśliwców, nawet będąc za sterami maszyn o parametrach gorszych niż te pilotowane przez ludzi. Dalsza implementacja modułów sztucznej inteligencji w broni konwencjonalnej jest zatem praktycznie nieunikniona. Pytanie natomiast brzmi: Czy za rozsądny można uznać kierunek polegający na zastosowaniu komponentów dających maszynie autonomię i możliwość zdobywania wiedzy?

Rosjanie, w wyścigu zbrojeń z USA, Europą i Chinami, nieustannie chcą udowodnić, że potrafią dostarczy innowacyjne technologie, wyprzedzające o kilka lat sprzęt prezentowany przez inne nacje. W zeszłym tygodniu w Moskiewskim Instytucie Stali i Stopów (MISIS) zaprezentowano prototyp zbroi wyglądającej jak kostium żołnierza z filmu lub gry komputerowej. Został on wykonany z kombinacji lekkich, ale bardzo wytrzymałych materiałów. W skład zbroi wchodzi hełm z wbudowanym systemem łączności, a także specjalny silnik zewnętrzny, która ma ułatwiać żołnierzowi poruszanie się. "Pracujemy nad koncepcją walki w przyszłości. Oto nasza wizja uzbrojenia, którą chcemy rozwijać w ciągu najbliższych kilku lat " - powiedział Oleg Chikarev, zastępca szefa systemów uzbrojenia w instytucie. Plany Koncernu Kałasznikow są podobne - pokazać, że jest on liderem technologicznym. Przynajmniej w teorii.

Wideo Rosyjska zbroja wojskowa

Oficjalne prezentacje broni Kałasznikowa z modułami sieci neuronowych mają odbyć się podczas targów sprzętu wojskowego ARMY-2017 w Moskwie.