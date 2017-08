Drony TIKAD - zamiast żołnierzy na polu walki

Duke Robotics, amerykański producent zaawansowanych systemów cybernetycznych, zaprezentował urządzenie, które może odmienić sposób prowadzenia wojen. Drony o nazwie Tikad potrafią oddawać celne strzały z broni palnej, i z powodzeniem mogą zastąpić żołnierzy.

Dzięki nowej technologii wojskowi nie będą musieli już narażać swojego życia. Wystarczy bowiem uruchomić drona, który m.in. za sprawą lepszego widok z wysokości będzie mógł skutecznie eliminować wrogich żołnierzy.

Duke Robotics stworzył drony, które mogą obsługiwać różne rodzaje broni - karabiny samopowtarzalne, karabiny snajperskie lub granatniki. Bezzałogowce ważą 50 kilogramów i mogą wykonywać loty na wysokości do 450 metrów. Główną zaletą tych urządzeń jest możliwość oddania precyzyjnego strzału, natomiast zaawansowany system stabilizacji doskonale amortyzuje odrzut broni i może być stosowany oddzielnie przez żołnierzy.

Rozwiązanie posiada jednak jedną wadę - dron nie będzie w stanie samodzielnie wymieniać magazynków, więc po wykonaniu serii strzałów maszyna musi wrócić do operatora.

Producent dronów Tikad określił swój wynalazek mianem "żołnierzy przyszłości", co mówi już samo za siebie. Co więcej, technologia jest gotowa do użytku i zostanie dostarczona do kilku państw, które wyraziły już zainteresowanie możliwościami, jakie oferują te bezzałogowce. Jednym z klientów jest Ministerstwo Obrony Izraela.



Powstawanie takich systemów świadczy o tym, że w skład przyszłych armii będą wchodzić głównie roboty bojowe (lądowe, morskie i powietrzne), zaś ludzie będą wykonywać zadania, które nie będą zagrażać ich życiu.