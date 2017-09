Zdjęcia okularów Samsunga do mieszanej rzeczywistości pojawiły się w sieci

Jeden z użytkowników Twittera udostępnił dobrej jakości fotografie, które przedstawiają zupełnie nowe gogle Samsunga.

Zdjęcie Okulary będą wyposażone w słuchawki AKG /Twitter /Internet

Samsung to jeden z najważniejszych graczy na rynku VR. Teraz koreański producent planuje podbić branże pokrewne, czyli AR (rozszerzoną rzeczywistość) i MR (mieszaną rzeczywistość). Możliwe, że zrobi to za pomocą nowych gogli, których zdjęcia właśnie trafiły do sieci.

Reklama

Z wyglądu zestaw przypomina Gear VR, jednak posiada widoczne kamerki i wbudowany zestaw słuchawek AKG. Sprzęt wygląda na masywny, ale bardzo możliwe, że dzięki zastosowaniu odpowiednich materiałów nie będzie dużo ważył. Na razie nie są znane żadne szczegóły dotyczące tego akcesorium, ani jego data premiery.





Przypomnijmy, że MR, a właściwie WMR, czyli Windows Mixed Reality to technologia opracowana i rozwijana głównie przez Microsoft. To połączenie możliwości AR i VR, czyli rozszerzonej rzeczywistości i wirtualnej rzeczywistości.