Vive Tracker oraz Vive Deluxe Audio Strap - nowe akcesoria do HTC Vive

HTC, producent Vive rozszerzył swój ekosystem VR, ogłaszając ceny i daty dostępności urządzeń Vive Tracker oraz Vive Deluxe Audio Strap.

"Widzimy ogromny potencjał w VR i stworzyliśmy cały ekosystem wokół Vive. Ekosystem ten ewoluuje, adaptuje się i nieustannie rośnie, napędzając całą branżę VR - powiedział Daniel O’Brien, GM VR w HTC Vive. - Vive Tracker to kluczowy element tej strategii; w połączeniu z technologią Vive i programami takimi jak Viveport i Vive X daje szansę uczynienia ekosystemu HTC Vive synonimem rozwoju VR".

Vive Tracker rozszerza ekosystem Vive

Vive rozszerzy największy w branży ekosystem VR, umożliwiając deweloperom przenoszenie rzeczywistych obiektów do VR i umożliwiając tworzenie jeszcze bardziej realistycznych doznań. Producent otrzymał już ponad 2300 zgłoszeń na 1000 pierwszych egzemplarzy Vive Tracker. Zgłoszenia obejmowały także szeroką gamę zastosowań VR niezwiązanych z grami (aż 60 proc.), takich jak edukacja, biznes, szkolenia, zdrowie, fitness itd. Stanowiły one aż 60 proc. zgłoszeń.

"Dzięki Vive Tracker śledzenie obiektów w VR staje się tak proste, że każdy może to zrobić - powiedział Joe Ludwig z Valve. - Bardzo się cieszymy, że HTC stworzyło Vive Tracker. Z niecierpliwością czekamy na to, co ludzie zbudują z jego pomocą".

Vive Tracker zostanie udostępniony w dwóch fazach. Wersja dla deweloperów pojawi się już 28 marca, natomiast dla konsumentów pod koniec roku.

Jednym z pierwszych użytkowników Vive Tracker jest CloudGate Studio, twórcy gry Island 359. Studio wykorzystało urządzenia Vive Tracker, aby zapewnić graczom pełną świadomość ciała w tworzonej przez siebie grze. Technologia ta będzie prezentowana na targach GDC na stoisku Valve już 1 marca.

"Eksperymentujemy ze sterowaniem za pomocą całego ciała, od kiedy pierwszy raz zetknęliśmy się z Vive - powiedział Steve Bowler, prezes CloudGate Studio. - Dopiero jednak dzięki urządzeniom Vive Tracker zdołaliśmy przesunąć granice VR i stworzyć nasz system Virtual Self, który pozwala graczom oglądać całe swoje ciało i używać go w VR. Dlatego w grze Island 359 można swobodnie poruszać się z dokładnym odwzorowaniem ruchu".

Vive Deluxe Audio Strap

Vive Deluxe Audio Strap łączy zintegrowany dźwięk z nowymi funkcjami zaprojektowanymi pod kątem zwiększenia komfortu podczas sesji w VR. Deluxe Audio Strap jest wyposażony w wygodne pokrętło regulacji, które umożliwia szybkie dostosowanie rozmiaru HTC Vive do obwodu głowy.

W przyszłości Deluxe Audio Strap będzie dołączany do wszystkich nowo zakupionych zestawów Vive. Do ogólnej sprzedaży trafi już w czerwcu. Zamówienia na Vive Deluxe Audio Strap ruszą natomiast 2 maja z przewidywaną datą dostawy w czerwcu. Oba produkty będą dostępne w sugerowanej cenie detalicznej 119,99 euro.