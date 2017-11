Microsoft HoloLens trafia do Polski

Podczas londyńskiej konferencji Future Decoded firma Microsoft ogłosiła, że HoloLens, czyli pierwszy na świecie komputer holograficzny z systemem Windows 10, trafi na 29 nowych rynków w Europie. Jednym z nich jest również Polska.

Zdjęcie HoloLens oficjalnie trafi do Polski /materiały prasowe

HoloLens nie przenosi nas do świata wirtualnego niczym Oculus Rift lub inne gogle VR. Nie są HUD-em wyświetlającym informacje czy powiadomienia z naszego smartfona (jak Google Glass). Modyfikuje za to nasze otoczenie, nanosząc na otaczające obiekty trójwymiarowe projekcje. To nie wszystko, ponieważ użytkownik może wchodzić z nimi w interakcje przy pomocy gestów i poleceń głosowych. Jest to zatem połączenie wirtualnej rzeczywistości (zakładamy specjalne okulary) oraz rozszerzonej rzeczywistości (modele 3D i ich projekcja odbywa się w naszym pokoju). Ta technologia przypomina trochę pomysły znane z filmów science fiction, głównie kojarząc się z Holodeck z filmu Star Trek.



- Misją Microsoft jest pomagać ludziom i firmom na całym świecie w realizacji pełni ich potencjału tak, aby mogli osiągać coraz więcej - mówi Lorraine Bardeen, dyrektor generalna Microsoft HoloLens i Windows - Rzeczywistość mieszana jest tym, co pozwala dziś firmom oraz ich pracownikom osiągać rzeczy, które dotychczas były niemożliwe do zrealizowania. To dzięki niej praca stanie się łatwiejsza, a realizowanie zadań - szybsze, bezpieczne i bardziej efektywne. Rzeczywistość mieszana dostarcza również zupełnie nowych doświadczeń we współpracy między pracownikami, klientami oraz partnerami firm - dodaje Lorraine Bardeen.

Reklama

Z możliwości, jakie oferuje rzeczywistość mieszana Microsoft HoloLens, będą mogli również skorzystać mieszkańcy: Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Grecji, Węgier, Islandii, Włoch, Łotwy, Liechtensteinu, Litwy, Luksemburga, Malty, Holandii, Norwegii, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii oraz Turcji.



Mieliśmy szansę sprawdzić HoloLens w akcji - oto nasze wrażenia.