Lenovo Explorer - gogle mieszanej rzeczywistości

Po rzeczywistości wirtualnej i rzeczywistości rozszerzonej przyszła pora na rzeczywistość mieszaną, czyli gogle umożliwiające korzystanie z aplikacji tworzonych pod VR i HoloLens, jak i również z tradycyjnych programów komputerowych.

Zdjęcie Lenovo Explorer /materiały prasowe

Gogle Lenovo Explorer do mieszanej rzeczywistości w środowisku Windows, stanowią naturalne rozszerzenie komputera i umożliwiają użytkownikom kompatybilnych laptopów i komputerów wykonywanie ulubionych czynności w jeszcze ciekawszy sposób: oglądanie programów telewizyjnych w wirtualnym środowisku w domu lub biurze, sesje w grach VR, holograficzne podróże po świecie, oglądanie filmów 360 w 3D o rozdzielczości 4K, przeglądanie stron internetowych, a nawet pracę w pakiecie Microsoft Office.

Reklama

Gogle umożliwiają swobodne i naturalne poruszanie się dzięki wbudowanym elementom śledzącym położenie użytkownika. Nie są do tego potrzebne zewnętrzne czujniki, dlatego konfiguracja przebiega bardzo szybko - wystarczy podłączyć przewód-Y do gniazda USB komputera i wyjścia HDMI. Co najważniejsze, gogle Lenovo Explorer są kompatybilne z wieloma przystępnymi cenowo komputerami.

Lenovo Explorer stanowią naturalne rozszerzenie komputera i umożliwiają użytkownikom kompatybilnych laptopów i komputerów wykonywanie ulubionych czynności w jeszcze ciekawszy sposób: oglądanie programów telewizyjnych w wirtualnym środowisku w domu lub biurze, sesje w grach VR, holograficzne podróże po świecie, oglądanie filmów 360 w 3D o rozdzielczości 4K, przeglądanie stron internetowych, a nawet pracę w pakiecie Microsoft Office.



Wideo Lenovo Explorer Headset for Windows Mixed Reality @ IFA 2017

Gogle umożliwiają swobodne i naturalne poruszanie się dzięki wbudowanym elementom śledzącym położenie użytkownika. Nie są do tego potrzebne zewnętrzne czujniki, dlatego konfiguracja przebiega bardzo szybko - wystarczy podłączyć przewód-Y do gniazda USB komputera i wyjścia HDMI. Co najważniejsze, gogle Lenovo Explorer są kompatybilne z wieloma przystępnymi cenowo komputerami.

Więcej szczegółów - jak to działa?

Lenovo Explorer umożliwia poruszanie się na obszarze do 3,5 m x 3,5 m. Duża przestrzeń pozwala na podskakiwanie, rzucanie się do przodu i kucanie, a gogle śledzą naturalne ruchy z najwyższą wiernością, uwzględniając orientację w przestrzeni. Dzięki temu nie trzeba cały czas korygować pozycji. Można także robić uniki w bok w walce z zombie w grze Arizona Sunshine albo wybierać kąt patrzenia na ruiny Inków w Machu Picchu.

Największa zaleta mieszanej rzeczywistości w środowisku Windows polega jednak na tym, że oferuje nowe sposoby interakcji z komputerem w wirtualnym świecie. Użytkownicy mogą korzystać z lepszych opcji pracy i rozrywki, oglądać materiały multimedialne i poznawać wszechświat przy użyciu czterech sposobów sterowania. Opcjonalne kontrolery ruchu do gogli Lenovo Explorer umożliwiają wykonywanie naturalnych i szczegółowych czynności w mieszanej rzeczywistości. Za ich pomocą można również tworzyć narzędzia i broń w grze Minecraft, a także przeciągać grafikę i zmieniać jej rozmiar w programie PowerPoint. Kolejnym sposobem sterowania jest wykorzystanie kontrolera Xbox do nawigacji w wybranych grach VR.

Zdjęcie Mixed Reality w miejscu pracy / materiały prasowe

Dzięki klawiaturze i myszy Lenovo Explorer to znakomity "lifehack" do pracy na laptopie. Każdy, kto zakłada słuchawki, żeby odciąć się od biurowego hałasu lub gwarnego domu, może teraz przenieść się do wirtualnego domu nad brzegiem morza w mieszanej rzeczywistości Windows, aby w spokoju zabrać się za pisanie, poszukiwanie informacji online lub dopracowanie prezentacji. Na koniec można obejrzeć film lub program telewizyjny w wirtualnym kinie, nawet będąc jeszcze w pracy.

Ceny i dostępność

Ceny gogli Lenovo Explorer z kontrolerami ruchu zaczynają się od 449 dolarów, a ceny detaliczne gogli Lenovo Explorer bez kontrolerów zaczynają się od 349 dolarów. Ceny i dostępność zależą od kraju. Globalna dostępność produktu jest spodziewana w nadchodzących tygodniach.