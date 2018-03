HTC Vive Pro - cena i data premiery

HTC ogłosiło że HTC Vive Pro, zestaw gogli wirtualnej rzeczywistości, będzie dostępny już od 5 kwietnia za 879 euro. Firma poinformowała też o obniżeniu europejskiej ceny zestawu HTC Vive o 100 euro, do 599 euro.

Zdjęcie HTC Vive Pro /materiały prasowe

Pierwsze zestawy HTC Vive Pro trafią do konsumentów już 5 kwietnia, dokładnie w drugą rocznicę komercyjnego debiutu systemu HTC Vive. Vive Pro jest wyposażony w dwa wyświetlacze OLED o łącznej rozdzielczości 2880 na 1600 pikseli. To wzrost rozdzielczości o 78 proc. w porównaniu z podstawowym modelem HTC Vive. Vive Pro wyposażony został również w słuchawki z wbudowanym wzmacniaczem, potęgujące immersję i zapewniające bogatszy dźwięk.

To jednak nie koniec. Całe urządzenie zostało przebudowane tak, aby zadowolić nawet najbardziej wymagających użytkowników HTC Vive. Nowa opaska, zintegrowana z pokrętłem regulacyjnym, utrzymująca Vive Pro na głowie użytkownika, została zupełnie przeprojektowana z myślą o większej ergonomii i komforcie. Same gogle zaś inaczej wyważono, poprzez ograniczenie ciężaru przedniej części. Dodatkowe ulepszenia to m.in. przyciski do regulacji dla użytkowników noszących okulary, podwójny mikrofon z aktywną redukcją szumów oraz dwie przednie kamery, które deweloperzy mogą kreatywnie wykorzystać w swoich produkcjach.

Ponadto, Vive Pro współpracuje z latarniami zarówno w wersji SteamVR Tracking 1.0, jak i 2.0. Oznacza to, że aby korzystać z najnowocześniejszych osiągnięć w dziedzinie VR, obecni klienci Vive mogą aktualizować tylko gogle, pozostając przy kontrolerach i stacjach bazowych pierwszej generacji.

Z ponad 3000 dostępnych tytułów, Vive jest platformą pierwszego wyboru dla programistów i konsumentów. Ponadto, subskrypcja Viveport pozwala konsumentom wybierać spośród ponad 400 aplikacji, oferując tym samym zupełnie nowy sposób dostępu do najlepszych materiałów VR.

Do zakupu Vive Pro dokonanego przed 3 czerwca, HTC dodawać będzie w prezencie sześciomiesięczną subskrypcję na usługę Viveport. Oznacza to, że właściciele nowego zestawu będą mogli skorzystać aż z 30 tytułów bez dodatkowych kosztów. Do zakupu HTC Vive natomiast, oraz do HTC Vive Pro po 3 czerwca, dodawana będzie w prezencie subskrypcja na dwa miesiące. Jednocześnie, 22 marca cena subskrypcji Viveport wzrośnie do 9,99 euro. Obecni subskrybenci i osoby, które zarejestrują się przed tą zmianą, zachowają możliwość przedłużenia subskrypcji w cenie 7,99 euro za co najmniej do końca roku.