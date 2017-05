Holograficzne okulary od Microsoftu

Microsoft bazuje nad nowym rozwiązaniem na bazie HoloLens. Specjalne okulary holograficzne będą służyły między innymi do wyświetlania trójwymiarowych hologramów przed naszymi oczami. Ponadto gadżet ma spełnić jedną ważną funkcję – ma być dostępny nie tylko dla profesjonalistów, ale przede wszystkim dla zwykłych konsumentów.

Zdjęcie Okulary HoloLens /materiały prasowe

Microsoft Research pracuje obecnie nad prototypem niewielkiego rozmiaru urządzenia z holograficznym wyświetlaczem. Tego typu narzędzie może być wykorzystywane zarówno do generowania obrazów w wirtualnej, jak i rozszerzonej rzeczywistości.

To co wyróżnia prototyp Microsoftu, to przede wszystkim niewielki rozmiar urządzenia. Jego wyświetlacz jest w stanie zmieścić się w standardowej oprawce okularów. Ponadto wbudowane narzędzie śledzi ruchy gałki ocznej. Rendering prowadzony w czasie rzeczywistym niweluje dzięki temu błędy w wyświetlanym obrazie holograficznym, a przy pomocy odpowiednich algorytmów, wprowadza korekty w jego jakości. Obecnie zastosowano metodę monoskopową, ale Microsoft pracuje również nad ich stereoskopową wersją.

Microsoft ma za zadanie pokazać, że cyfrowe hologramy, to nie tylko obrazy monochromatyczne o niskiej rozdzielczości i kontraście. Pokazuje również, jak tworzyć dobrej jakości obrazy o pełnej kolorystyce. Tym samym, proponuje ich użycie w formie przybliżonej do naszych oczu.

Jednym z problemów, z którymi musi zmierzyć się Microsoft jest miniaturyzacja sprzętu tak, aby stworzyć jak najbardziej wygodny kształt. Najważniejsze elementy zostały co prawda umieszczone w samych okularach, jednak cała pozostała elektronika, już poza nimi. W oprawce znajdują się natomiast zwierciadła oraz ciekły kryształ osadzony w krzemie. Ponadto, aby gadżet był dostępny dla wszystkich, należy dostosować okulary do potrzeb osób z wadami wzroku.

Monika Szczurowska