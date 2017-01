Apple pracuje nad okularami rozszerzonej rzeczywistości

Przeciekom o nowych produktach Apple poświęca się bardzo dużo czasu. Tym razem media obiegła informacja o pracach marki nad okularami AR (augmented reality - rzeczywistość rozszerzona).

Zazwyczaj przecieki na temat marki potwierdzają się podczas konferencji Apple, dlatego praktycznie każdy news o planowanych innowacjach zza oceanu jest wart uwagi. Pogłoski o pracach nad okularami rozszerzającymi pojawiły już w listopadzie ubiegłego roku. Wówczas twierdzono, że informacje będą przekazywane bezpośrednio między urządzeniami i będą one łączyły się bezprzewodowo z iPhonami. Prognozowano także, że ujrzą one światło dzienne w 2018 roku. Informacji tych nie potwierdzono oficjalnie, ale kilka dni temu temat okularów rozszerzających rzeczywistość stworzonych przez Apple pojawił się ponownie.

Kilka dni temu światło dzienne ujrzała informacja o tym, że firma z Cupertino planuje zaangażować się w technologię AR. Według informacji udostępnionych na Facebooku przez Roberta Scoble, blogera technologicznego i ewangelistę technologii, Apple podjęło współpracę z niemiecką firmą Carl Zeiss zajmującą się produkcją sprzętu optycznego, a jej efektem mają być okulary AR. Bloger technologiczny poinformował, że podczas targów CES pozyskał od pracownika firmy Carl Zeiss informacje na temat współpracy z producentem. Premiera efektu współpracy marek miałaby odbyć się w przyszłym roku, choć sam Scoble wierzy, że stanie się to jeszcze w roku 2017.

Rok 2018 pojawił się już w poprzednich plotkach, ale nie mamy pewności, że data ta jest zgodna z rzeczywistymi zamiarami światowego potentata. Portal BGR podkreśla, że w ostatnich miesiącach Tim Cook był wyjątkowo wylewny podczas dyskusji na temat Augumented Reality, a w listopadzie 2016 roku powiedział nawet, że technologia AR jest bardziej intrygująca niż VR, ponieważ pozwala ludziom widzieć informacje w trakcie rozmowy z drugą osobą.

Bloomberg raportowało również, że w listopadzie ubiegłego roku Apple zamówiło do testów małe ilości wyświetlaczy umieszczanych tuż przy oku. BGR przypomina także, że zaledwie dwa tygodnie temu Ming Chi-Kuo, analityk KGI Securities oświadczyła, że Apple przygotowuje technologię AR, który przeskoczy konkurencję od trzech do pięciu lat. Nie ma ona skłonności do przesady, dlatego dla wielu stanowi najbardziej wiarygodne źródło na temat innowacji marki. Wiele sygnału wskazuje na to, że prace nad okularami AR mogą być prawdą, szczególnie, że Apple posiada obecnie duży i wciąż rosnący zespół inżynierów i naukowców zajmujących się różnorodnymi doświadczenia zarówno w rozszerzonej jak i wirtualnej rzeczywistości.



