Xbox One X - jaka będzie jego cena?

Microsoft otworzył przyjmowanie zamówień na standardowe modele konsol Xbox One X. Ile będzie kosztowała nowa wersja Xboksa?

Zdjęcie Xbox One X podczas prezentacji na E3 w Los Angeles /AFP

Producent konsoli poinformował też, że katalog gier dostępnych w programie Xbox One X Enhanced zawiera już ponad 130 nowych i istniejących tytułów, ulepszonych dla Xbox One X, aby wykorzystać pełną moc urządzenia, w tym Far Cry 5, L. A. Noire, Greedfall i Okami HD.

Zawartość zestawu:



Konsola Xbox One X z dyskiem twardym o pojemności 1 TB

Kontroler bezprzewodowy Xbox z technologią Bluetooth

Kabel HDMI obsługujący jakośc obrazu 4K

Przewód zasilający

14-dniowy próbny abonament Xbox Live Gold

1-miesięczny abonament Xbox Game Pass

6-miesięczny abonament Xbox Live Gold

Xbox One X - co to jest?



Najbardziej zaawansowana konsola do gier na świecie - Xbox One X - trafi do sprzedaży w Polsce równocześnie ze światową premierą, 7 listopada 2017 r. Urządzenie będzie dysponować 40 procent większą mocą obliczeniową, niż jakiekolwiek inne dostępne obecnie urządzenie tego typu, umożliwiając wyświetlanie treści w natywnej jakości obrazu 4K, przy kompatybilnych telewizorach.

Dostępne obecnie gry Xbox One będą wyglądać i działać lepiej na Xbox One X, z bogatszymi teksturami, szybszą animacją i skróconym czasem ładowania, nawet na telewizorach w standardzie 1080p.

Konsola Xbox One X zaoferuje również odtwarzanie treści wideo w jakości 4K Ultra HD Blu-ray na wbudowanym odtwarzaczu oraz podczas strumieniowania obrazu, wsparcie dla technologii High Dynamic Range (HDR) w grach i filmach wideo oraz dźwięk w standardzie Dolby Atmos. Xbox One X uzupełni ofertę produktową urządzeń z rodziny Xbox - Xbox One S i Xbox One - a wszystkie gry i akcesoria do wcześniejszych modeli będą kompatybilne z nowym urządzeniem.