Test TCL P6046

Czy za mniej niż 2999 zł można kupić w Polsce dobry telewizor 4K z HDR, rozbudowaną platformą Smart TV i to jeszcze o przekątnej ekranu 55 cali? Sprawdźmy na przykładzie TCL P60.

Zdjęcie TCL P6046 /materiały prasowe

Jeszcze trzy lata temu telewizor 4K mający więcej niż 50 cali kosztował ponad 5000 zł. Rynek odbiorników LCD nieustannie się zmienia, a w raz z nim modyfikację przechodzą ceny. Za coraz mniejsze pieniądze możemy kupić większy, i w teorii lepszy, telewizor. Czy jest tak w przypadku P6046, chińskiego producenta TCL, trzeciego największego zawodnika na rynku telewizorów?

Wygląd

Reklama

P60 prezentuje się poprawnie - jak na tę półkę cenową, nie można mieć większych zastrzeżeń. Pozytywne wrażenie robi m.in. ramka ze szczotkowanego aluminium. Ponieważ telewizor ma dwie nóżki, montowane po bokach, łatwo go złożyć (i rozłożyć). Jeśli jednak ktoś planowałby umieścić telewizor na wąskiej półce - warto wziąć pod uwagę jego szerokość. W porównaniu do niektórych niedrogich, dużych telewizorów z marketów, wygląda solidnie. Pilot został wykonany dobrze, znajdziemy na nim kluczowy (dla niektórych) przycisk Netflix.

Android TV

Opisywany sprzęt korzysta z systemu Android TV, 6.0.1. Ma to swoje dobre i złe strony. Dobre to m.in.: dostępność przemyślanej platformy Smart TV, możliwość korzystania z apek z Google Play Store, Google Cast i Wyszukiwania Głosowego. Co więcej, jak na standardy telewizorów z Android TV (prędkość działania), ten model wypada całkiem dobrze. A złe strony? Android TV, jako platforma, nie działa tak szybko jak systemy stworzone LG czy Samsunga, przez co telewizor uruchamia się kilka sekund (proces można częściowo przyspieszyć, jeśli wybudzamy TV z trybu czuwania, ale trzeba zmienić stosowne ustawienia). Dodatkowo platforma potrafi od czasu do czasu zwolnić, a z większości dostępnych aplikacji tak naprawdę przyda się nam tylko kilka. Plus, niektóre elementy menu nie są w pełni spolszczone. Coś za coś. Stworzenie dobrej, własnej platformy Smart TV jest trudne, i oprócz LG i Samsunga, nikt dzisiaj już tego nie potrafi zrobić. Zatem lepszy Android niż coś innego, gorszego.

Zdjęcie Android TV ma pewne wady, ale to technologia lepsza od kiepskiej jakości platformy smart TV własnej roboty / INTERIA.PL

Trochę specyfikacji

Co w teorii potrafi P60? Jest to telewizor Ultra HD (3840 na 2160), z technologią HDR (do niej jeszcze wrócimy), ma 10-bitowy panel, kontrast jest wspierany przez technologię Local Dimming (analizuje treści wideo w 200 oddzielnych strefach, tak aby w sposób niezależny dostosować jasne i ciemne obszary), a Picture Performance Index (PPI) tego modelu to 1200. Producent dodatkowo chwali się systemem dźwiękowym wspierającym DTS Premium oraz Dolby Digital Plus. Jednak, jak to w telewizorach bywa, trudno spodziewać się dźwięku na poziomie kina domowego czy soundbaru. Jest on (dźwięk) w pełni wystarczający, jeśli można tak napisać. A obraz?

Testy obrazu

Podczas recenzji podłączyliśmy do telewizora konsole PlayStation 4 Pro i Xbox One S, dzięki czemu mogliśmy sprawdzić gry w rozdzielczości wyższej niż 1080p, ze wsparciem HDR-u, oraz obejrzeć fragmenty filmów na nośniku 4K Blu-ray. Korzystaliśmy również z serwisu Netflix (filmy w wersji 4K/Full HD) oraz serwisu YouTube. Przeglądaliśmy także zdjęcia, a także obejrzeliśmy filmy z zewnętrznego nośnika. Jakie wrażenia?

Zdjęcie Testowany TCL P60 - jak na swoją półkę cenową - prezentuje się poprawnie / INTERIA.PL

Zacznijmy od HDR-u. W przypadku P60 można mówić o około 300 nitach. To za mało, aby rzeczywiście dostrzec efekt, szczególnie ze nawet telewizory z 1000 nitów mają z tym problem. Zatem HDR należy traktować wyłącznie jako element marketingowy. Bardzo przeciętnie wypada obraz ruchomy - telewizor ma odświeżanie 60 Hz, nie korzysta z zaawansowanej technologi upłynniającej ruchy, zatem - efekt (negatywny) jest widoczny. Efektywny kąt widzenia również może budzić pewne zastrzeżenia. A co wypadło lepiej? Kolory, kontrast i "czarna czerń" - jak na taką półkę cenową, i na taką przekątną, reprezentują dobry poziom.

Jak widać powyżej, fraza "jak na daną półkę cenową" pojawia się bardzo często w tym teście. Nie przez przypadek. P60 jest niczym niedrogi smartfon - w założeniu potrafi to samo, co flagowe modele, ale konkretne elementy nie prezentują podobnego poziomu. Przed kupnem trzeba sobie z tego zdać sprawę.

Podsumowanie

Jak na tę półkę cenową, specyfikację oraz rozmiary - TCL P6046 to całkiem rozsądna wypadkowa ceny do jakości. Osoby szukające dużego telewizora 4K z Android TV za przystępną cenę powinny pomyśleć o tym modelu.

Cena: Około 2999 zł