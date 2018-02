XF75 i WF66 - telewizory 4K HDR marki Sony

​Sony Europe ogłosiło nowe serie telewizorów, które trafią do sprzedaży w 2018 r. Najbardziej zaawansowana z nich to XF75. Należące do niej telewizory wyświetlają obraz 4K HDR i obsługują formaty HDR10 oraz Hybrid Log Gamma.

Zdjęcie Sony XF75 /materiały prasowe

Dzięki technologii 4K X-Reality PRO seria XF75 wyostrza i optymalizuje obraz w czasie rzeczywistym, z łatwością interpolując go do jakości zbliżonej do 4K oraz nadając mu większą klarowność i szczegółowość - twierdzi producent . Obsługa zaawansowanych komend głosowych i platforma Android TV™ zapewniają błyskawiczny dostęp do filmów, programów telewizyjnych i tysięcy aplikacji. Telewizory 4K HDR XF75 mogą również służyć do gier, a miłośnikom ponadczasowego kina i wielkich seriali pozwalają czerpać z zasobów takich serwisów, jak Google Play, Netflix, Amazon Prime Video czy YouTube.

Zdjęcie Sony WF66 / materiały prasowe

Reklama

Telewizor WF66 ma natomiast nadawać się do oglądania seriali i filmów przesyłanych strumieniowo z popularnych serwisów, jak również do wyświetlania gier z konsol PlayStation 4 i PlayStation 4 Pro - wszystko w szczegółowej jakości HDR. Pomysłowo zaprojektowane podstawy modeli WF66 pozwalają ponadto ukryć przewody z podłączonego dekodera, odtwarzacza Blu-ray itp.

Dokładne ceny i data premiery nie zostały podane.