Xbox One X - najpotężniejsza konsola świata

Microsoft zaprezentował konsolę Xbox One X (wcześniej znana jako „Project Scorpio”). Konsola Xbox One X trafi do sprzedaży w Polsce równocześnie ze światową premierą, 7 listopada 2017 r.

Zdjęcie Xbox One X /materiały prasowe

Konsola będzie dysponować 40 procent większą mocą obliczeniową niż jakiekolwiek inne dostępne obecnie urządzenie tego typu, umożliwiając wyświetlanie treści w natywnej jakości obrazu 4K, przy kompatybilnych telewizorach.

Dostępne obecnie gry będą wyglądać i działać lepiej na Xbox One X, z bogatszymi teksturami, szybszą animacją i skróconym czasem ładowania, nawet na telewizorach w standardzie 1080p.

Konsola Xbox One X zaoferuje również odtwarzanie treści wideo w jakości 4K Ultra HD Blu-ray oraz podczas strumieniowania obrazu, wsparcie dla technologii HDR w grach i filmach wideo oraz dźwięk w standardzie Dolby Atmos. Xbox One X uzupełni ofertę produktową urządzeń z rodziny Xbox - Xbox One S i Xbox One - a wszystkie gry i akcesoria do wcześniejszych modeli będą kompatybilne z nowym urządzeniem.

Cena? W USA będzie wynosiła 499 dolarów.

Katalog gier zapowiedzianych na Xbox One X:

Katalog gier premierowych Xbox One X:

"ANTHEM" (ELECTRONIC ARTS)

"THE ARTFUL ESCAPE OF FRANCIS VENDETTI"

"ASHEN"

"ASSASSIN'S CREED ORIGINS" (UBISOFT)

"BLACK DESERT"

"CODE VEIN" (BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT AMERICA INC.)

"CRACKDOWN 3"

"CUPHEAD"

"THE DARWIN PROJECT"

"DEEP ROCK GALACTIC"

"DRAGON BALL FIGHTERZ (BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT AMERICA INC.)

"FORZA MOTORSPORT 7"

"THE LAST NIGHT"

"LIFE IS STRANGE: BEFORE THE STORM" (SQUARE-ENIX)

"METRO EXODUS" (DEEP SILVER)

"MIDDLE-EARTH: SHADOW OF WAR" (WARNER BROS. INTERACTIVE ENTERTAINMENT)

"MINECRAFT"

"ORI AND THE WILL OF THE WISPS" (XBOX ONE AND WINDOWS 10 EXCLUSIVE)

"PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS"

"SEA OF THIEVES"

"STATE OF DECAY 2"

"SUPER LUCKY'S TALE"

"TACOMA"