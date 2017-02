Telewizory Panasonic 4K Pro Ultra HD

Panasonic zaprezentował ofertę telewizorów LED na rok 2017 obejmującą modele 4K UHD oraz Full HD. Modele wyposażono w najbardziej zaawansowane procesory, udoskonalone oświetlenie LED i najnowsze panele LCD.

Zdjęcie Panasonic 4K Pro Ultra HD



Ultra HD 4K Panasonic OLED EZ z głośnikami Technics

Technologia HDR (High Dynamic Range) jest niezwykle istotna dla odwzorowania detali — szczególnie w scenach, w których pojawiają się jednocześnie bardzo ciemne i bardzo jasne obszary — i odtworzenia kolorów z dokładnością właściwą profesjonalnemu sprzętowi wykorzystywanemu przez filmowców. Dzięki obsłudze wielu formatów HDR wszystkie modele są przystosowane do wyświetlania treści w standardzie HDR10 (Ultra HD Blu‑ray oraz serwisy oferujące przesyłanie strumieniowe online) i są gotowe do obsługi treści ze źródeł Hybrid Log Gamma (HLG; oczekuje się, że zostaną one uruchomione jeszcze w tym roku).

Modele 4K dostępne są z ekranem o wielkości od 40 do 75 cali. Flagowy model EX780 jest dostępny z ekranami o czterech wielkościach, tak samo jak wysokiej klasy model EX700 oraz model EX600. Także podstawowe modele Full HD (ES600 oraz ES500) charakteryzują się szybszymi panelami i elegantszym wzornictwem.

HDR z myślą o graczach

Ponieważ technologia HDR jest coraz powszechniej stosowana w konsolach gier 4K, najszybszy w historii tryb gier Panasonic 4K HDR spełni oczekiwania nawet najbardziej wytrawnych graczy. Input lag we wszystkich telewizorach 4K LED znacząco ograniczono w celu zwiększenia płynności gier 4K HDR, co jest szczególnie istotne w przypadku gier dynamicznych, wymagających szybkiej reakcji.

EX780

Flagowym modelem w ofercie telewizorów LED na rok bieżący jest EX780 dostępny w wersji z ekranem o wielkości 75, 65, 58 i 50 cali. Wyposażono go w wyświetlacz kinowy umożliwiający prezentację filmów w sposób w pełni zgodny z intencjami ich twórców dzięki połączeniu kinowej rozpiętości barw, udoskonalonego miejscowego przyciemnienia, pozwalającego na uzyskanie głębokich i atramentowych czerni.

W modelu EX780 oznaczonym prestiżowym symbolem 4K Pro HDR zamontowano panel o wysokiej jasności (Super Bright Panel), oraz procesor Studio Colour HCX2, stosowany w profesjonalnych telewizorach Panasonic OLED. Możliwości nowo opracowanego chipsetu, który został udoskonalony przez doświadczonych specjalistów w Panasonic Hollywood Lab, pozwoliły na uzyskanie optymalnego odwzorowania kolorów dzięki systemowi korygowania barw obejmującemu wykorzystanie tabel podglądu 3D. Podobnie jak w przypadku modeli OLED dla każdego stopnia jasności istnieje pełna baza kolorów przechowywana w chipsecie, dzięki czemu wyświetlane barwy są zawsze dokładnie odwzorowane, nawet w przypadku szczególnie wymagających materiałów.

Procesor Studio Colour HCX2 umożliwia poprawienie jakości obrazu dzięki udoskonalonemu cyfrowo miejscowemu przyciemnianiu (Digitally Enhanced Local Dimming) podświetlania LED. Łączy ono precyzyjne sterowanie podświetlaniem z dodatkowym przetwarzaniem w celu lepszego umiejscowienia poziomu czerni oraz uzyskania światowej klasy obrazów HDR. W modelu EX780 zastosowano całkowicie nową funkcję poprawiania jasności HDR (HDR Brightness Enhancer) opracowaną przez Panasonic z myślą o optymalizacji jakości obrazu HDR w jasno oświetlonych pomieszczeniach. Ciemne sceny, które w takich warunkach trudniej się ogląda, są optymalizowane, by zwiększyć luminancję obszarów o mniejszej jasności, dzięki czemu każda scena wygląda na ekranie tak, jak życzył sobie jej twórca, nawet w jasnym otoczeniu. Superszybki panel EX780 z procesorem 2400 Hz umożliwia wyeliminowanie zakłóceń płynności podczas scen dynamicznych, na przykład w zawodach sportowych czy filmach akcji.

EX700

Wysokiej klasy telewizory EX700 4K, dostępne w wersji z ekranem o wielkości 65, 58, 50 i 40 cali, są wyposażone w procesor 1600 Hz. Zastosowane w modelu EX700 miejscowe przyciemnianie w połączeniu z panelem o wysokiej jasności, znakomitym kontrastem i nowym zaawansowanym przetwarzaniem kolorów umożliwia wyświetlanie naturalnego obrazu HDR ze źródeł HDR10 i HLG z niezwykle wiernie odwzorowanymi barwami oraz imponującym poziomem szczegółów — zarówno w obszarach ciemnych, jak i miejscach o wysokiej jasności.

EX600

Po raz pierwszy w tej serii dostępny jest ekran o wielkości 65 cali (w ofercie są również wersje 55-, 49- i 40-calowe). Dzięki szybszemu procesorowi 1300 Hz model EX600 radzi sobie z dynamicznymi scenami akcji. EX600 wyposażono w system My Home Screen 2.0 ułatwiający obsługę, a nowa obudowa "Art & Interior" została połączona z podstawą "Switch Design" (w wersji z ekranem o wielkości 65 i 55 cali), która — podobnie jak w modelu EX700 — umożliwia regulację szerokości zgodnie z indywidualnymi preferencjami.

ES500

Flagowym modelem w ofercie telewizorów Full HD jest ES500 wyposażony w szybszy procesor 600 Hz zwiększający płynność dynamicznych scen. Odbiornik dostępny jest w wersji z ekranem o wielkości 40 i 49 cali. Jego istotną cechą jest również udoskonalone wzornictwo z najwyższej jakości metalową podstawą oraz elegancką obudową wycinaną w technologii Diamond Cut, która dodaje urządzeniu wyrafinowania i stanowi godną oprawę płynnych, jasnych obrazów.

ES400

Dzięki technologii sterowania adaptacją podświetlenia oraz panelowi 400 Hz o wysokim kontraście model ES400 pozwala uzyskać głębokie czernie w scenach ciemnych i wyraziste detale w jasnych. Umożliwia również strumieniowe przesyłanie treści z telewizora na ekran smartfona lub tabletu znajdujących się w innych pomieszczeniach w domu.

Daty premier i ceny nie zostały podane.