TCL C70 - smukły telewizor z głośnikami JBL

TCL - trzeci największy producent telewizorów na świecie - zaprezentował flagowy telewizor serii C70. To ultracienki produkt z technologią 4K HDR, wyposażony w przedni system dźwiękowy JBL, oraz technologię Android TV.

Zdjęcie TCL C70 /materiały prasowe

C70 jest wyposażony w takie technologie obrazu, jak: HDR Pro, 4K UHD oraz Micro Dimming. Jak twierdzi producent, wspominane technologie gwarantują idealną jakość chromatyczną i bardziej intensywny odcień czerni. Z kolei Micro Dimming to technologia, która samodzielnie koryguje ciemniejszą czerń i jaśniejszą biel, tworząc doskonalszy kontrast obrazu.



Telewizor TLC gwarantuje dostęp do aplikacji i usług, w tym do: Sklepu Google Play, Google Cast, do gier, muzyki, oferty filmowej i telewizyjnej. Telewizor jest wyposażony w zintegrowaną przystawkę Chromecast i posiada funkcję wyszukiwania głosowego. Oprócz tego przez telewizor C70 użytkownicy zyskują dostęp do Netfliksa - jednej z największej na świecie platform streamingowych.

Telewizory C70 posiadają system dźwiękowy JBL z technologią DTS Premium Sound. Głośniki JBL są umieszczone z przodu i skierowane ku oglądającemu, co eliminuje zakłócenia w transmisji. DTS Premium Sound zapewnia głęboką akustykę przy odtwarzaniu studyjnych nagrań na żywo, efektywnie wzmacnia wszystkie ścieżki dialogowe i muzyczne i obniża poziom zakłóceń powodowanych dźwiękiem odbitym. Dolby Digital generuje przestrzenny dźwięk "5.1 surround".

Sugerowana cena detaliczna:

65": 5 499 zł

55": 3 499 zł

49": 2 999 złł