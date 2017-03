Sony Bravia XE93, XE90 i XE80 dostępne w sprzedaży

Podczas tegorocznych targów CES firma Sony zaprezentowała nowe telewizory Bravia 4K HDR. Modele XE93, XE90 i XE80 są już dostępne w polskich sklepach.

Zdjęcie BRAVIA XE80 /materiały prasowe

Wzrost popularności serwisów z filmami, nośników 4K UHD Blu-ray, czy gier na konsolę PlayStation 4 pokazuje, że technologia przetwarzania obrazu ma dziś większe znaczenie niż kiedykolwiek. By zapewnić odbiorcy dostęp do jeszcze lepszych wrażeń, Sony wzbogaciło ofertę telewizorów 4K HDR o nowe modele. Trzy z nich - XE93, XE90 i XE80 - właśnie trafiły do sprzedaży.

Reklama

Tym, co wyróżnia telewizory z serii XE93 jest udoskonalona technologia podświetlenia LED o nazwie Slim Backlight Drive+, która kieruje światło tam, gdzie jest ono potrzebne, wypełniając sceny dodatkową jasnością i wyższym kontrastem. W telewizorach serii XE93 zastosowano również znany z flagowej serii Z procesor przetwarzania obrazu 4K HDR Processor X1 Extreme, dzięki któremu obraz staje się jeszcze bardziej naturalny.Poprzez połączenie z lokalnym przyciemnianiem/rozjaśnianiem obrazu X-tended Dynamic Range PRO, nowe telewizory zapewniają zdecydowanie większą jasność i wyjątkowy kontrast - 10-krotnie większy od kontrastu XDR2 w standardowym telewizorze LED.

Modele XE90 i XE80 charakteryzują się udoskonaloną technologią TRILUMINOS Display, dzięki czemu widz ma dostęp do szerokiej palety żywych kolorów i ich dokładniejszej reprodukcji. Natomiast za znakomity wygląd szczegółów w obrazie wyświetlanych z dowolnego źródła odpowiada firmowy algorytm Sony - 4K X-Reality PRO.

Zdjęcie BRAVIA XE93 / materiały prasowe

Wszystkie telewizory z rodziny XE wyposażone są również w platformę Android TV. Zapewnia ona dostęp do świata filmów, muzyki, zdjęć, gier i innych materiałów. Funkcja sterowania głosowego daje możliwość wyszukiwania materiałów, zadawania pytań i sterowania telewizorem, a wbudowany Chromecast z łatwością pozwala na przesyłanie materiałów ze smartfona lub tabletu. Dzięki dostępowi do serwisu Google Play, telewizor może być używany w podobny sposób jak urządzenia mobilne.

Telewizory Sony BRAVIA XE93, XE90 i XE80 są dostępne od początku marca w salonach Sony Centre oraz największych sieciach sklepów z elektroniką użytkową.