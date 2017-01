​Śmierć technologii 3D w wersji dla telewizorów

Sony i LG, ostatnie dwie firmy, które wspierały format 3D w telewizorach, wycofały się z tej technologii. To ostateczny koniec 3D w domowym wydaniu.

Zdjęcie Rok 2010, targi CES w Las Vegas. Wtedy technologia 3D dla telewizorów była obecna wszędzie /AFP

Po gigantycznym sukcesie filmu "Avatar" w reżyserii Jamesa Camerona, wszystkie studia filmowe chciały zrealizować produkcje w 3D. Powód? Szansa na podniesienie cen biletów kinowym. Jak wiemy, trend filmów 3D w kinach trwa do dzisiaj i zapewne nadal będzie się utrzymywał. Jednak nie mamy już co liczyć na 3D w wydaniu domowym. Technologia nie przyjęła się - główne z dwóch powodów. Jakich?

Pierwszy był bardzo prozaiczny - w okresie 2010 do 2012 roku, kiedy każdy liczący się producent miał w swojej ofercie telewizor 3D, niewielu konsumentów planowało zmianę telewizora HD/Full HD - ledwo co nabyli stosowny odbiornik w poprzednich latach. Telewizory wspierające technologię 3D były droższe, dodatkowo musieliśmy posiadać stosowne okulary. To wszystko generowało koszty.

Drugi powód to liczba treści realizowanych w 3D - oprócz konwersji kinowych hitów, kilku gier wideo, niektórych relacji sportowych i garści produkcji dla dorosłych, niewiele wytwórni realizowało materiały 3D. To nie wróżyło dobrze nowemu standardowi.

- Nakręcenie kiepskiego filmu 3D nie stanowi problemu. Zrobienie dobrej produkcji 3D nie jest już takie łatwe - powiedział w 2010 roku w rozmowie z Interią Buzz Hays, wiceprezes Centrum Technologii 3D Sony. Niestety, miał wiele racji - tych gorszych produkcji, przeciętnie zrealizowanych konwersji, nie brakowało. Tymczasem siedem lat temu, Hollywood wiązało z 3D ogromne nadzieje -więcej o tamtym okresie można przeczytać w naszym obszernym materiale z wizyty w Hollywood.

Czy Ultra HD, zwane 4K, pójdzie w ślady 3D? Nie. Jest to rozwiązanie o wiele tańsze do implementacji, obecne w większości nowych telewizorów i przede wszystkim - już zadomowione, i to dosłownie, ponieważ ta technologia - w przeciwieństwie do 3D - powstała z myślą o oglądaniu i graniu w domu, a nie w sali kinowej.