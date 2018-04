Sharp: Rusza sprzedaż pierwszego telewizora 8K w Europie

Japoński producent elektroniki użytkowej Sharp wprowadzi do sprzedaży w Europie pierwszy monitor/telewizor 8K. Model oznaczony jako LV-70X500E ma być dostępny pod koniec kwietnia br. Dodatkowo France Télévisions poinformowało, że zamierza przeprowadzić testy transmisji 8K z turnieju tenisowego French Open 2018.

Zdjęcie

Podczas prezentacji firmy Sharp na IFA Global Press Conference 2018 zatytułowanej "SHARP is BACK: The European Launch of the first 8K-TV", Sascha Lange, wiceprezes ds. marketingu i sprzedaży w regionie m.in. Europy, zapowiedział wprowadzenie na europejski rynek pierwszego telewizora 8K, czyli o rozdzielczości cztery razy większej niż telewizor 4K i szesnaście razy większej niż telewizor Full HD.

Choć model LV-70X500E był już wiele razy prezentowany na różnych targach elektroniki użytkowej, to nie można go było do tej pory kupić. Teraz ma to ulec zmianie. Japoński producent zaoferuje model 8K w sugerowanej cenie detalicznej 11 999 euro, czyli 50 tys. zł. LV-70X500E jest już dostępny w sprzedaży w Chinach (od października 2017 roku), Japonii (od grudnia 2017 roku) i na Tajwanie (od lutego 2018 roku).



LV-70X500E to model 70-calowy umożliwiający wyświetlanie obrazu 8K (7680 x 4320 pikseli) o wysokim kontraście, z przestrzenią barw odpowiadającą rekomendacji BT.2020 i szczytową luminancją 1000 nitów. Ponadto LV-70X500E obsługuje wysoki zakres dynamiki (HDR) w technologii HLG.

Sascha Lange podał również bardzo ciekawe informacje na temat sprzedaży telewizorów w Europie (na podstawie danych GfK). W 2017 roku sprzedaż telewizorów o przekątnej 70 cali i większej wzrosła o 35 proc. W ogóle modele 55-calowe i większe notowały wzrosty, podczas gdy sprzedaż tych do 54 cali malała. Nie zmienia to faktu, że nadal największą sprzedaż w 2017 roku na europejskim rynku osiągały modele 30-34-calowe i 35-44-calowe. Sprzedaż telewizorów 70-calowych i większych stanowiła zaledwie 0,4 proc. ogółu.



Dodatkowo Bernard Fontaine, dyrektor ds. innowacji technologicznych France Télévisions, powiedział, że francuski nadawca publiczny ma w planach przeprowadzenie testów w rozdzielczości 8K podczas tegorocznego turnieju Roland Garros, który odbędzie się w dniach 27 maja - 10 czerwca. Jak dowiedziała się redakcja Satkurier.pl, sygnał testowy 8K będzie przekazywany przez satelitę na pozycji 5°W - przy użyciu dwóch transponderów.



Anita Kaźmierska, Janusz Sulisz